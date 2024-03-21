Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"
Max Verstappen, Pirelli'nin Avustralya Grand Prix'sine C5 yumuşak lastiklerini getirme kararının yarışı renklendirebileceğine inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Sam Bagnall / Motorsport Images
Pirelli, Melbourne'de yumuşak lastik olarak C5 bileşiğini kullanmayı tercih etti, bu lastik 2024'te ilk kez bir yarışta kullanılacak ve sezon öncesi testlerde neredeyse hiç kullanılmadı.
Albert Park pisti, F1'in 2022'de Avustralya'ya dönüşünden önce yenilenmişti ve Verstappen bu sayede cadde pistinin sürüşünün daha kolay hale geldiğini düşünüyor. Ayrıca bunun daha agresif lastik seçenekleriyle birleştiğinde daha stratejik farklılıklara yol açabileceğini düşünüyor.
Verstappen, "Şu anda çok hızlı bir pist düzeni var, bu da düzlük hızının yanı sıra virajlarda iyi bir tutuş elde etmeyi gerektiriyor, bu yüzden her şey orta yolu bulmakla ilgili."
"Son zamanlarda yapılan yenileme çalışmaları pisti çok daha pürüzsüz ve sürüşü eğlenceli hale getirdi, bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz."
"Ayrıca geçen yıla kıyasla daha yumuşak bileşiklere sahibiz, bu da strateji için biraz daha zor hale getirecek, ancak umarım daha fazla pit stop ile yarış için daha iyi olduğu anlamına gelir."
"Jet lag'e alışmak her zaman zor olmuştur ama ne olursa olsun Melbourne'de olmak her zaman harikadır." dedi.
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