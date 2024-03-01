Verstappen: "Sıralama turları çok yakın geçecek"
Max Verstappen, sezonun ilk antrenman seanslarının ardından sıralama turlarının oldukça yakın geçeceğini öngörüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Sam Bloxham / Motorsport Images
Bahreyn ikinci antrenman seansında Mercedes zirvede yer alırken, Verstappen Hamilton'ın yarım saniye gerisinde 6. oldu.
Red Bull'un hız mı sakladığı yoksa gerçekten geride mi kaldığı merak konusu oldu. Ancak Verstappen'in durumdan endişe duymaması ve yarış temposuna odaklandıklarını belirtmesinin ardından durumun Red Bull için pek de kötü olmadığı anlaşılıyor.
Verstappen, Sky F1'e verdiği demeçte "Bence çok kötü bir gün değildi."
"Grid çok yakın ve etrafımızdaki bazı insanlar hız açısından motoru biraz açmış olabilir."
"Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Sanırım bugün biraz denge sorunu vardı ama büyük bir şey değildi."
"Önemli olan doğru noktayı bulmaya çalışmak, böylelikle zaman kazanabiliriz. Sıralama için buna biraz daha fazla odaklanmaya çalışacağız."
"Etrafımızdaki herkesin motorları fazla açtığını söylemiyorum ama birkaçı bunu yaptı. Bu yüzden liderle aramızdaki fark konusunda çok endişeli değilim."
"Ama sanırım sıralamalar çok yakın geçecek ve bu çok güzel olacak. Ayrıca yarış temposu konusunda da mutluyum ama yine de daha iyi yapabileceğimiz birkaç küçük şey var." dedi.
RB20'yi söz konusu 'doğru noktaya' getirmeye yakın hissedip hissetmediği sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: "Evet, çok uzakta değil. Sadece o noktaya ulaşmaya ve araçla biraz daha mutlu hissetmeye çalışıyoruz."
"Ancak günün sonunda, biraz da uzun vadeye odaklanmak istiyorsunuz çünkü aracın gerçekten çalışması gereken yer orası."
"Elbette sıralama önemli ama aracın yarış için iyi durumda olduğundan emin olmamız gerekiyor."
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