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Formula 1 Avustralya GP

Steiner: "Verstappen için Aston Martin de bir olasılık"

Haas F1'in eski takım patronu Guenther Steiner, Max Verstappen için Aston Martin'in potansiyel bir hedef olabileceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların ardından soruşturma altına alınması, takımda çalkantıya ve birçok söylentiye sebep oldu.

Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Horner'ın görevde kalması halinde Red Bull'un 'parçalanacağı' konusunda bir demeç verdi.

Bu durum Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmak isteyebileceği spekülasyonlarına yol açarken Mercedes üç kez Dünya Şampiyonu pilotla anlaşmak istediğini açıkça ifade etti.

Ancak Steiner, Verstappen için Aston Martin'in de bir olasılık olabileceğine inanıyor.

Steiner, Sky F1'e verdiği demeçte, "Bence şu anda Formula 1'deki herkes Max Verstappen ile ilgileniyor."

"Bu daha çok onun nereye gitmek istediği ile ilgili olacak."

"Lewis'in [Hamilton] Ferrari'ye gitmesiyle boş bir koltuğa sahip olan Mercedes bunlardan biri."

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence Aston Martin de bir olasılık ama Max bir yere gidecekse Mercedes'e gidecektir." dedi.

Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen Steiner, Red Bull ve Verstappen'in aralarındaki ilişkiyi onarıp ilerlemelerini destekliyor.

Steiner, "Bence son zamanlarda ortalık biraz daha duruldu."

"Bu yüzden sözleşmeyi feshetmenin onun için kolay olmayacağını düşünüyorum. Sözleşmeyle ilgili bir bilgimiz yok ama bence Red Bull, şu anda bulunmak için iyi bir takım."

"Max o aracı seviyor, takımı seviyor, dolayısıyla kişisel olarak onu gerçekten rahatsız eden bir şey yoksa, bence gerçekten takımdan ayrılmak istemeyecektir."

"O takımla çok şey kazandı, takım ona F1'e girmesi için başlangıçta fırsat verdi, bu yüzden kişisel ilişkilerini yeniden kurarlarsa takımda kalacağını düşünüyorum."

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