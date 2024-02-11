Steiner, reddedilen Andretti F1 teklifinin ardındaki ilginç teoriyi paylaştı

FIA'nın Andretti Formula Racing LLC'ye gridde yer alma izni vermesinin ardından aylar süren müzakerelerin ardından Formula 1 patronları çarşamba günü başvurularını geri çekti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Andretti ismi F1 hayranları arasında belli bir tanınırlığa sahip olsa da, araştırmalarımız F1'in Andretti markasına değer katacağına işaret ediyor ve tersinin söz konusu olmadığını işaret ediyor."

"11. bir takımın eklenmesi yarış organizatörlerine operasyonel bir yük getirecek, bazılarını önemli maliyetlere maruz bırakacak ve diğer rakiplerin teknik, operasyonel ve ticari alanlarını azaltacaktır."

Bununla birlikte, F1 Andretti'nin birkaç yıl içinde yeniden başvurmasına kapıyı kapatmadı. Çünkü takım patronları General Motors'un güç ünitesi tedarikçisi olarak 2028 için bir başvuruya farklı bakacaklardı.

Halihazırda üst düzey personel istihdam eden ve rüzgar tüneline bir model koyan Andretti, F1'in açıklamalarına kesinlikle katılmazken, takım sahibi Michael'ın babası Mario Andretti yıkıldığını söyledi.

Alınan karar doğru muydu? Steiner öyle düşünüyor.

Eski takım patronu ESPN'in Unlapped podcast'inde "Bence baktılar ve çok iddialı olduklarını düşündüler."

Andretti Cadillac logo Fotoğraf: Andretti Autosport

"Tüm bilgilere sahip değilim. Belki de baktılar ve onları istediğimizi söylediler ama geldiklerinde başarılı olduklarından emin olmak ve onları kendilerinden korumak istediler."

"Bence tüm takımlar, spora dahil olan herkesi koruyor, kapıyı tamamen kapatmadılar."

"Dediler ki 2028 yeni bir başlangıç, yeni bir yıl, daha birkaç yıl var, yarın değil ama kapı hâlâ açık. Bize o zamana kadar hazırlanabileceğinizi ve rekabetçi olabileceğinizi gösterin, bence onları memnuniyetle karşılarız." dedi.

İtalyan takım patronu Formula 1'in hem sporu hem de Andretti'yi korumakta haklı olduğuna inanıyor.

Steiner, "Takımların ideal bir sayısı yok Çok rekabetçi 11 ya da 12 takımınız varsa, bu fena değil ama işin ticari tarafının da bunu desteklemesi gerekiyor. Daha fazla takıma sahip olmak için parayı daha fazla kişiyle paylaşmanız gerekir ki bu da herkes için daha az kazanç anlamına geliyor."

"O zaman birdenbire, 12 rekabetçi takımınız olsa bile, bazıları yeterli paraya sahip olamayacak ve geride kalacaklar. Ama o zaman bu insanları etrafta tutmak zorundasınız çünkü lisansları var."

"Formula 1'de küme düşme diye bir şey yok... futbol gibi değil. Eğer futbolda çaba göstermezseniz ve bunun için maddi imkanınız yoksa küme düşersiniz ve bu sizin kaderinizdir."

"Ama Formula 1'de bir kez girdiğinizde orada kalma hakkınız var... sonsuza kadar değil, çünkü hiçbir şey sonsuza kadar değildir, ama uzun bir süre için. Zor olan da bu." dedi.

Sporda başarılı olmanın da öyle olduğunu sözlerine ekleyen Steiner, "Biz [Haas] geldiğimizde, başlamak için şimdikinden tamamen farklı bir Formula 1 vardı."

"2016'da geldiğimizde sanırım diğer geri plandaki takımların olduğu bir zamandı. Bu yüzden o kadar hızlı olmayan takımların olması bekleniyordu. Bu yüzden şu anda gelecek diğer takımlardan çok daha az baskı altındaydık."

Michael Andretti on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Beklenti şu ki şu anda tüm takımlar rekabetçi, tüm takımlar istikrarlı. Biz geldiğimizde yeni takımlara ihtiyaç vardı, bu yüzden tamamen farklı bir senaryoydu."

"Ancak bunu yapmak çok zor bir iş ve daha da kolaylaşmadı. Özellikle de artık bir bütçe sınırı varken. Bu nedenle birisi gelip ilk ya da iki yıl herkesten daha fazla harcama yaparak rekabetçi olmak istiyorsa, bunu yapamazsınız. Diğerlerinden daha fazlasını yapamazsınız. Sahip olmadığınız tek şey diğerlerinin sahip olduğu deneyimdir."

"Yani bu çok ama çok zor. Yapılamaz demiyorum ama şimdi gelmek istiyorsanız takımınızı alıp kendinizi hazırlamanız ve Formula 1'e geldiğinizde şu anda Formula 1'in gerektirdiği kadar rekabetçi olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor."

"Artık zayıf takım yok, çok rekabetçi bir ortam var. Başarısız olamazsınız. FOM kimsenin başarısız olmasına izin vermez. Dolayısıyla başarısız olmayacağınızı kanıtlayabileceğinizden yüzde 100 emin olmanız gerekiyor."