Röportaj: Russell'ın F1'deki en zorlu yılı onu neden yıldırmadı?

Bu tipik bir sporcu kabadayılığından kaynaklanıyor olsa da, bu tür bir yaklaşımın, olumlu yönleri ele alıp olumsuzlukları dışarıda bırakmanın psikolojik desteği, tüm spor kademelerinin en üst seviyesinde uzun zamandır açıktır.

George Russell 2023 Abu Dhabi Grand Prix'sinde Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medya kuruluşlarıyla yaptığı bir röportajda "şüphesiz, muhtemelen psikolojik olarak geçirdiğim en zor sezon oldu" dediğinde, bununla başa çıkma yolu olarak "kaçırılan fırsatları kullanarak geri dönmeyi" gördü.

Bunlar Kanada ve Singapur'daki kazaları, Monako'daki piste dönüşü ve Las Vegas'ta Max Verstappen ile yaşadığı olayı kapsıyor.

Bunu Russell'ın belki de 2023 genelindeki en güçlü performansı takip etti - Sergio Perez'in cezasından yararlanmak ve Abu Dabi finalinde üçüncü olmak için hastalıkla mücadele etti.

Mercedes 2024 sezonuna hazırlanırken Russell, geçen yılki zihniyetinin sona ermesiyle ilgili olarak "Bu, kendinizi zorladığınız zamandır."

"Ayağımı gaz pedalından rahatça kaldırabilir ve limitin yüzde bir altında sürebilirim ve şu anda burada oturup size tek bir hata bile yapmayacağımı söyleyebilirim."

"Ve muhtemelen şampiyonluk yıllarımda [sırasıyla 2017 ve 2018'de GP3 ve Formula 2'de], muhtemelen kendimi şu anda zorladığım kadar zorlanmıyordum."

"Kendimi bilerek daha ileriye ve ötesine zorlamaya çalışıyorum ve sıralama turlarında ya da her ne olursa olsun takım arkadaşımla aynı seviyede olmaktan memnun değilim - [2022'de olduğu gibi] tüm sezon boyunca çok eşittik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Önde olmak istiyorum. Kendimi bunun için zorluyorum. Ve belki de bu, birkaç hataya daha katkıda bulunmamın küçük bir nedeni oldu." dedi.

Russell "böyle sezonlarda geriye dönüp baktığında büyüdüğünü" düşünüyor ama sonuçta 2023'te şampiyonluk mücadelesi vermedikleri için minnettar olduğunu kabul ediyor.

Bunun başlıca nedeni, Mercedes'in W13'ün tasarım geliştirme yolunda devam eden ve artık terk edilen 'zeropod' üst aerodinamik yüzeyler konseptiyle hâlâ inatçı olan W14 ile ilgili araç performansı sorunlarıydı.

Ancak Russell aynı zamanda "gelecek sezonun çok farklı olacağından emin" çünkü "nasıl bir sürücü olduğunu bildiğini" düşünüyor.

Russell, "Bunun gibi bir yılın diğer tüm istikrarlı sezonlarımdan, şampiyonluk kazandığım sezonlardan bir şey götürmeyeceğini biliyorum."

"Kendimi yeniden o iyi ritimde bulmam için çok fazla şey gerekmeyeceğini biliyorum." dedi.

Bununla birlikte Russell, Melbourne ve Miami'deki başarılı sürüşlerinin yanı sıra İspanya ayağına kadar takım arkadaşı Lewis Hamilton'a karşı 4-2'lik sıralama rekoruyla 2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapmıştı.

Orada Mercedes geçen yılki tek çifte podyumunu elde etti ve Barselona, Abu Dabi'ye kadar Russell'ın 2023'teki tek podyumuydu.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Russell'ın sezonunun orta bölümü, İtalya, Japonya ve Katar'da umut verici gösterileriyle dolu olmasına rağmen Abu Dabi'ye kadar gerçekten uzadı.

Mercedes için Russell'ın 2023'te yaşadığı aksilikleri atlatması, Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçme kararıyla daha da zorunlu hale geldi.

Takım, Fernando Alonso'yu Aston Martin'dan çekmeye çalışarak cesur bir seçim yapmadığı sürece - ki İspanyol'un 2007 Casusluk Skandalı'ndaki rolü Mercedes'in OEM yönetiminin en üst kademelerinde hâlâ hatırlandığı ve o sırada McLaren ile fabrika motoru tedarik anlaşmasına sahip olduğu düşünüldüğünde bu kesinlikle olası değil - Russell esasen takımın fiili bir numaralı sürücüsü olacak.

Zira Hamilton'ın yerine Ferrari'den Carlos Sainz'ın geçmesiyle doğrudan bir takas gerçekleşse ya da Russell'ın yakın arkadaşı Alex Albon 2022'de kendisinin yaptığı gibi Williams'tan gelse bile, Russell Mercedes'in sisteminde üç yıllık deneyime sahip olacak ve Mercedes araçlarının gelişim tarihini biliyor olmasından faydalanacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff şimdiden, Russell'ın takım lideri olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Wolff Cuma günü şunları söyledi: "George takımın bir sonraki lider sürücüsü olma potansiyeline sahip. Lewis ayrıldığında yeni bir takım lideri olmasını isteyemezdim. Buna hiç şüphe yok."

"O kadar sağlam bir temelimiz, aracımızda o kadar hızlı, yetenekli ve zeki bir adamımız var ki, sadece ikinci sürücü, ikinci koltuk için doğru seçimi yapmamız gerekiyor."

George Russell, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf tarafından: James Sutton / Motorsport Images

Geçen yılın neden 2022 Brezilya yarışında elde ettiği ilk F1 zaferini devam ettiren bir sezon olmadığı ve 2023'ün bu şekilde sonuçlanmasının ardından bu yıl geri dönmek zorunda olduğu anlamına geldiği sorulduğunda Russell şu yanıtı verdi: "Hepimiz zafer için savaşmak için buradayız, hepimiz şampiyonluklar için savaşmak için buradayız."

"Ve bu sadece Mercedes için çalışan 2,000 kişi için geçerli değil. Ferrari'de, McLaren'de ve bu gridde çalışan diğer herkeste çalışan binlerce insan zafer için savaşıyor."

"Formula 1'in acı gerçeği de bu - sadece bir takım doğru olanı yapabiliyor. Ve genellikle, doğru yaptığınızda, çok doğru yaparsınız ve akıntıyı tersine çevirmek ve geri dönmek çok zordur."

"Bu yüzden elbette [2023'te] çok daha fazlasını başarmak istedim. Zafersiz olmama rağmen, bu yıl muhtemelen yedi ya da sekiz podyum elde edebilirdim."

"Ve burada [röportaj sırasında] sadece bir tane ile oturuyorum ve omuzlarımda birkaç [hata] olduğu için kendimle ilgili hayal kırıklığına uğradım."

"Ama bence geri planda kaldığınızda her şey genellikle aleyhinize gelişiyor. Ama araç uçarken her şey sizin lehinize oluyor. Açıkçası bir şey üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Ben olumlu yönlere bakıyorum. 25 yaşındayım, Fernando'ya [Alonso] baktığımda en az 15 yılım daha varmış gibi hissediyorum. Max'e baktığımda ise, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021'de 7. yılında olduğunu görüyorum."

George Russell, Mercedes-AMG, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sıralama Sonrası Basın Toplantısı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden, her ne kadar sinir bozucu olsa da, zamanımızı beklememiz gerekiyor. Ama Charles [Leclerc] ve Lando [Norris] gibi aynı pozisyonda olan harika sürücüler var."

"Ve bu dört ya da beş yıl önce 2020'de ve öncesinde Max'ti. O yüzden bu konuda çok kırgın değilim. Elbette talihimin farklı olmasını isterdim ama benim de zamanım gelecek."

Motorsport.com'un, 2023 sonuçlarındaki gerilemenin İspanya'dan önceki Monako ayağında Mercedes'in araç tasarımında yaptığı büyük değişiklikten kaynaklandığı yönündeki iddiasına Russell şu yanıtı verdi: "Hayır, çünkü bu [araç] performansındaki eksiklikten kaynaklanmıyor."

"Performansın güçlü olduğunu hissediyorum. Ancak [Verstappen'le Vegas'ta yaşanan kazayı] bir örnek olarak ele alalım - böyle önemsiz bir olay bize bir podyuma mal oldu ve sonunda sekizinci bitirdik.

"Zandvoort'ta [Russell'ın ıslak geçen bölümün başında kısa süreliğine liderlik etmek için öne doğru mücadele ettiği yer] hava koşullarıyla ilgili çok talihsiz zamanlamalar oldu [ve] kimse [ne olacağını] bilmiyordu."

"Bazıları zar attı ve doğru olanı yaptı ve ben yine o yarışı ikinci bitirebileceğimizi düşünüyorum."

"Liderliği ele geçirdim ve [sonra] ardı ardına bir şeyler oldu ve geriye düştük. Bunu başarmak için harika bir hızımız vardı."

George Russell, Mercedes F1 W14, kırmızı bayrak duruşundan sonra pitten ayrılıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Budapeşte'de [Hamilton'ın pole pozisyonunda başladığı] inanılmaz hızlı bir aracımız vardı ve sıralama turlarında bir karmaşa yaşadık ve 18. olduk."

"Kaçırdığımız bir başka fırsat da Singapur'da yaptığım hataydı. Potansiyel bir zaferi kaçırdık ama rahat bir üçüncülük elde edebilirdik."

"Herkesin biraz orada biraz burada geçen sezonları olur ama ben hiç böyle bir sezon geçirmedim - kaçan pek çok fırsat görüyorum. Ve bu kesinlikle çok sinir bozucu."

"Ancak, sıralama hızımın harika olduğunu hissediyorum. Lewis'e karşı çok benzer olduğumuzu düşünüyorum. Tüm zamanların en iyi pilotuna karşı yarışıyorum ve eğer bir sıralama turunda aynı seviyede olursam, bundan memnuniyet duyarım."

"Elbette sadece takım arkadaşımla aynı seviyede olmaktan memnun değilim ama takım arkadaşınızın 100 polü ya da her neyse 100 zaferi ve yedi şampiyonluğu varken bazen biraz perspektif sahibi olmanız gerekiyor."

"Kötü bir kıstasım yok, bu yüzden bu olumlu yönleri değerlendiriyorum. Ancak, şu anda nasıl olup da bu kadar çok sonucun parmaklarımın arasından kayıp gittiği konusunda biraz kafamı kaşıyorum."

Russell'ın sona ermekte olan sezon boyunca bunları düşünmesinin etkileri F1 2024'te takip edilecek hikayelerden biri olacak.

Hamilton'ın ayrılışından sonra Mercedes için önemi ve Mercedes içindeki konumu göz önüne alındığında, ilgi skalasında daha üst sıralarda yer alacak.