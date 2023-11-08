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2024 Red Bull aracını yakalamak neden "çok zor olacak" ?

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan'ın söylediğine göre; Adrian Newey, Haziran ayından beri üzerinde çalıştığı RB20'nin yakalanmasının zor olacağını düşünüyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, pit şeridinde sahanın geri kalanının önünde

RB19'un sırrı ne, Red Bull neden bu kadar hızlı? 

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın en iyi mühendisleri bu sorunun cevabını arıyorlar ve kimse bir yanıt bulamıyor. Bunun nedeni ise aracın hızlı olmasını sağlayan tek bir "özel" tasarım, parça, sır yok. Birlikte harika bir harmoni içerisinde çalışan birçok başarılı konsept var. 

Red Bull, zemin etkisi dönemine artık herkesin kabul ettiği ve takip ettiği "doğru konseptlerle" başladı. Bu aracın mimarı Adrian Newey, neredeyse her alanda en doğru tercihi yaptı. 

Sidepod'lar, ön ve arka süspansiyon, difüzör veya taban. Red Bull, 2022'nin kış testlerinden itibaren bu alanların hepsinde doğru tasarıma sahipti. 

Böylelikle gelişim potansiyeli yüksek, sağlam tabanlara oturtulmuş bir araç ortaya çıktı ve büyük bir zayıflığı olmayan bu araç sürekli olarak geliştirildi. 

Red Bull'un rakipleri yanlış tasarım konseptlerini maksimize etmeye çalışıp zaman kaybettiler, ardından hatalarından dönmek için sezon ortasında konsept değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. 

Bu esnada RB18 ve RB19, F1 tarihinin gördüğü en dominant makinelerden bazıları olarak tarihe geçtiler. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Artık gözler 2024'te, muhtemelen zemin etkisini döneminin en önemli araçları 2024 araçları olacak. Mevcut kural seti olgunlaştı, yani artık herkes mevcut araçlarda neyin çalışıp neyin çalışmadığının az çok farkında.

Hangi sidepod, süspansiyon ya da ön kanat tasarımının ya da konseptinin çalıştığı artık çok daha bariz ve griddeki her takım nerede yanlış yaptığının ve nasıl hızlanabileceğinin farkında. 

Buna ek olarak, 2024'ten itibaren takımların 2026 regülasyonlarına olan odağı her geçen gün artacak. Bu kuralların son ürünü olacak 2025 araçları, büyük oranda 2024 araçlarının kopyaları olarak tasarlanacaklar. Bu da şu demek: 2024'te hızlı bir aracınız yoksa, 2025'te de muhtemelen durum çok farklı olmayacak. 

Anlayacağınız 2024 araçları çok önemli olacaklar ve takımlar da bunu sürekli olarak vurguluyorlar.

Heyecanla beklediğimiz 2024 sezonu hakkında konuşulduğunda genellikle Ferrari, Mercedes ve McLaren; Red Bull'a ne kadar yaklaşacak ya da yakalayabilecek mi şeklinde bakılıyor. 

Peki bu gelişim yarışına farklı bir açıdan bakarsak; Red Bull, rakiplerinden ne kadar kaçabilir? 

RB19 her ne kadar dominant olsa da tıpkı rakipleri gibi Red Bull'un elinde de bulacağı fazlasıyla zaman var. F1 dünyasındaki farklı isimler, farklı kaynaklardan aynı şeyi duymuşlar: RB20'yi yakalamak zor olacak.  

Elbette McLaren, Ferrari ve Mercedes'in gelişmesini bekliyoruz ancak aynı durum Red Bull için de geçerli ve Avusturya merkezli ekip uzun süredir sadece gelecek sezonun aracına odaklanma lüksüne sahipti. 

Her ne kadar RB19 halihazırda kusursuz bir makine gibi dursa da Newey ve ekibi RB19'u "sorunlu" bir araç olarak görüyorlar ve "Newey'in ekibinde kimse" RB19'un mevcut seviyesinden memnun değil.

Ekip, aracın mevcut performansının bu konseptin limitine hiç de yakın olmadığını düşünüyor ve hâlâ gelişime çok açık bir makineye sahip olduklarının farkında.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Newey, RB19 üzerinde çalışmayı uzun süre önce bıraktı ve Haziran ayından bu yana RB20'ye odaklanmış durumda. Tek odağı 2024 aracı ve mevcut aracın bir evrimi olacak RB20'de derine indi. 

Padoktaki isimler de bunu doğruluyorlar. 

Geçtiğimiz haftalarda David Coulthard ile birlikte yaptığı podcast'inde konuşan Eddie Jordan, Adrian Newey ile sık sık bisiklet süren bir isim.

Biliyorsunuz Newey bisiklet sürmeyi oldukça seviyor, hatta 2021'in yaz arasında bisiklet sürerken Hırvatistan'da ufak bir kaza geçirmiş ve 2021 Türkiye GP'si de dahil olmak üzere birkaç yarışı kaçırmıştı. 

Jordan, birkaç hafta Newey ile yine bisiklet sürerken 2024 sezonu hakkında konuştuklarını ve Newey'in yeni araçlarının yakalanmasının zor olacağını düşündüğünü söyledi. 

Jordan, "Geçtiğimiz günlerde CapeTown'da Adrian Newey ile bir etkinlikteydik. İkimiz de sıkı bisikletçilerizdir, sürekli birlikte bisiklet süreriz."

"Orada da bunu yapmaya karar verdik. Bisiklet seansımızda Adrian ile sohbet ederken, bana şu an ellerinde olan aracın evrim geçirmiş hâlinin, yani RB20'nin, herhangi bir takım tarafından yakalamasının çok zor olacağını düşündüğünü söyledi."

"Yani arkadaşlar eğer Red Bull fanıysanız 2024'te eğlenceli değilseniz de sıkıcı bir dönem için hazır olun." ifadelerini kullandı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Jordan'ın bu söylemlerine ek olarak konuşan eski bir Red Bull F1 mühendisi ise, "Elbette detaylara giremem ama 2024 Red Bull aracı hakkında duyduklarım şeyler şunlar: Bu yılın aracı performans limitine yakın değil."

"Newey uzun süredir RB20 üzerinde çalışıyor ve kimse RB19'un bulunduğu noktadan memnun değil." 

Bunları duymak pek de şaşırtıcı değil zira Red Bull'un 2024 aracı üzerinde uzun süredir çalıştığı bilinen bir şey. Ancak McLaren, Mercedes ya da Ferrari; 2024'te Red Bull'u yakalayacaksa sadece 1 adım değil, 2 adım atmaları gerekecek. 

 

 

 

 

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