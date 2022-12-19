Piastri, MCL36 ile ilk testinden memnun ayrılmış

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Yeni takımına alışmaya çalışan ve bu kapsamda testler yapan Piastri, genç sürücü testinde ilk defa MCL36 ile sürüş yaptı.

Testten genel olarak memnun ayrılan Piastri, aracın karakteristiklerini öğrenmeye çalıştığını ve keskin bir sınıflandırma yapmak istemediğini söylüyor.

PlanetF1.com'a konuşan Piastri, "Bunun bir McLaren karakteristiği mi yoksa yeni araçların genel karakteristiği mi olduğunu söylemek zor. Bu yüzden bunu şimdiden 'McLaren'e özgü bir özellik' sepetine koymak istemiyorum."

"Belki biraz farklı olan birkaç küçük şey olduğunu düşünüyorum, ama yine de bu sadece benim ilk günüm ve sürekli hızlanıyorum." dedi.

Piastri, MCL36 ile ilgili olarak, bu aracı sürmek için sürüş stilini bazı yönlerden değiştirmek zorunda kaldığını, ancak bunun bir sürücünün kariyeri boyunca, hatta yükseltmeler hesaba katıldığında tek bir sezon boyunca yapması gereken şey olduğuna inandığını söyledi.

Sürüş tarzıyla ilgili herhangi bir şeyi değiştirmek zorunda kalıp kalmadığı sorulan Piastri, "Sanırım biraz değiştirdim, aracın %100 doğal hissettirdiğini söyleyemem ama hiçbir aracın %100 doğal hissettireceğini düşünmüyorum."

"F1'in zorluklarından biri de uyum sağlayabilmek, bu araçlar kesinlikle yarıştığım F2 aracından, F3 aracından ve önceden test ettiğim 2021 aracından farklı."

"Her yıl sürüş stilinizi üç aşağı beş yukarı değişmek zorundasınız ve araçlar sürekli geliştiriliyor, bu nedenle sezon boyunca bile uyum sağlamanız gerekebilir."

"Bu yüzden biraz değişiklik gerektiren birkaç şey vardı ama tamamen yabancı diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu."

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Test boyunca daha çok araca alışmaya yönelik turlar atan Piastri, 2023 lastikleriyle tur atan Norris'e göre çok daha farklı bir program izliyordu, sonuç itibariyle günü takım arkadaşının yarım saniye önünde kapattı.

Piastri, "Norris'in aracı nasıl kullandığına kesinlikle bakabildim, belli ki bu yıl aracı çok iyi şekilde çalıştırabilmiş."

"Kendisinin aracı nasıl kullandığına dair ilk referansa sahip olmak ve bazı yerlerde neleri farklı, neleri aynı yaptığını görmek güzeldi."

"Testin sonlarına doğru iki set C5'imiz vardı, bir sıralama simülasyonu olmasa bile yumuşak lastiklerle birkaç zaman turu atabildik."

"Sınıra olabildiğince yakın sürdüğümü söyleyebilirim." dedi.