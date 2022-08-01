Mercedes: "Bu yıl ikinci olmaktansa, gelecek yıl birinci olmaya odaklanırız"

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Sezona zorlu bir başlangıç yapan ancak Kanada GP'sinden bu yana yükselişe geçen Mercedes, Macaristan'da tam anlamıyla kanatlandı.

George Russell ile pole pozisyonunu elde eden takım, Max Verstappen'i geride tutamadı ve mücadeleyi Russell ile 2, sıralama turlarında DRS arızası yaşamasına rağmen 4 sıra tırmanan Lewis Hamilton ile 3. sırada tamamlayarak arka arkaya ikinci kez çifte podyum gördü.

Ferrari ise bir kez daha kabusu geride bıraktı. Strateji hatalarıyla boğuşan Charles Leclerc üç pit yapmasının ardından ancak altıncı olabilirken, Carlos Sainz ise dördüncüydü.

Azerbaycan'dan bu yana toplam 8 podyum elde eden Mercedes, yaz arasına gidilirken takımlar şampiyonasında Ferrari ile farkı 30 puana kadar indirdi.

Ancak Ferrari'yi geçmenin çok da ilgi çekici olmadığını söyleyen Toto Wolff, asıl hedeflerinin daha büyük bir adım atmak ve saf hızlarıyla galibiyet mücadelesine girebilmek olduğunu belirtiyor.

Wolff, "İkinci sırada tamamlamak kaybedenlerin birincisi olmaktır."

"Takımlar şampiyonasında ikinci veya üçüncü olmanın, gerçekten yarışmak ve tek başımıza galibiyet mücadelesi vermek için aracı geliştirmekle karşılaştırıldığında o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum."

"Şampiyonayı kaçıncı sırada tamamladığımızı gerçekten önemsemek yerine gelecek yıla hazırlanmalı, Ferrari ve Red Bull'u yenmeliyiz."

George Russell, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'ın arka arkaya beşinci, toplam altıncı kez podyuma çıkması, bu alanda şampiyona ikincisi Leclerc'in önüne geçtiği anlamına gelmekte -bu da Mercedes'in ne kadar geliştiğinin bir göstergesi.

Bu durumu pek umursamadığı görülen Wolff, "Daha fazla galibiyet ve daha az podyuma sahip olmayı tercih ederdim."

"Alçakgönüllüyüz, ancak ikinci ve üçüncü olmak yerine galibiyet için çabalıyoruz. Ancak bu haftaki gibi saf hıza dayalı sonuçlar elde ettiysek bunu ileriye doğru iyi bir adım kabul ederim."

"Genel olarak zor bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum, çünkü Cuma günü hangi yöne bakacağımızı bilmiyorduk, acı verici bir durumdu."

"Belki de Cuma günü çok fazla yanlış yapmamız, Pazar günü neredeyse her şeyi doğru yapmamıza yardımcı oldu."

"Fransa'da ve burada çok fazla veri topladığımızı düşünüyorum, sezonun ikinci yarısına doğru ilerlerken bu verileri temel kabul edebiliriz." dedi.