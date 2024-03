Horner'ı suçlayan kişi, FIA'ya Horner hakkında resmi şikayette bulundu

BBC Sport, Red Bull'un takım patronunu uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlayan şikayetçinin FIA'nın etik komitesine şikayette bulunduğunu öğrendi.

50 yaşındaki Horner, kendisine yöneltilen suçlamaları her zaman reddetti.

BBC Sport'un edindiği bilgiye göre şikayetlerden biri 2 Şubat'ta FIA etik ve uyum hattına yapılmış ve Horner'ın bir kadın çalışana yönelik davranışına doğrudan atıfta bulunarak FIA'dan bu konuyu araştırmasını istemiş, Red Bull'un bu olayı örtbas etmeye çalışabileceğinden duyduğu korkuyu dile getirmişti.

İkinci şikayet 6 Mart'ta ilk şikayete atıfta bulunarak ihbarcının bundan sonra medyaya bilgi vereceği uyarısında bulundu.

FIA bu konularla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bir Red Bull Racing sözcüsü şikayetten haberdar olmadıklarını ve daha fazla yorum yapmak istemediklerini söyledi.

Bahsi geçen kadının FIA'ya yaptığı resmi şikayet, Red Bull'un şikayetini reddetmesine karşı adresinden temyize gitme kararının ardından geldi.

Red Bull'dan, bir avukat tarafından yürütülen soruşturma sonrasında alınan kararını yeniden gözden geçirmesini isteniyor.

Horner'a yönelik suçlamalar şubat ayı başında ortaya çıkmış, ancak Horner'ın davranışlarına ilişkin soruşturma neredeyse bir ay önce başlamıştı. Red Bull'a göre bu soruşturma 10 hafta kadar sürdü.

Red Bull, iddiaları araştırması için dışarıdan bir avukat atadı. Avukatın raporu şirket yönetim kuruluna sunulduktan sonra yönetim kurulu şikayeti reddetme kararı aldı.

Ertesi gün, Horner'ın da dahil olduğu iddia edilen bir dizi mesaj yaklaşık 150 üst düzey F1 çalışanına ve medyaya sızdırıldı.

Red Bull gizliliği gerekçe göstererek olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives in the Paddock with his wife, Geri Horner

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images