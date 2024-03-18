Hill: "Red Bull'un eski motivasyonuna sahip olduğunu düşünmüyorum"

Red Bull, arka arkaya rahat bir şampiyonluk elde ettikten sonra 2024'te gridin yaklaşmasını beklediklerini açıklamışlardı. Ancak ilk yarıştan itibaren adeta kaldıkları yerden devam ettiler.

Red Bull her iki yarışta da ilk iki sırayı elde etti ve Verstappen iki galibiyet almış oldu.

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, Williams'ın 1996'da kazandığı ve Hill'e tek Dünya Şampiyonluğu'nu getiren deneyiminden yola çıkarak, sezona bu kadar güçlü başlarken motivasyon bulmanın zor olabileceğini söyledi.

Hill, "Sezona ve Takımlar Şampiyonluğu'na 1 ve 2. sıralarla başlamak elbette güzeldir, takım olarak harika hissedersiniz."

"Komik olan şu ki, bu çabalama duygusunu elde etmek oldukça zor. İkinci olduğunuzda veya yenildiğinizde, bundan hoşlanmıyorsunuz, bu durumu değiştirmek istiyorsunuz. Değiştirmek için çok fazla motivasyon var."

"Oysa kazandığınızda, bu motivasyon bir nevi yok oluyor. Biliyorum ki iyileştirmeler ve kazanımlar elde etmek için çok çalışmaya devam edecekler çünkü buna mecburlar, ama motivasyonlarının eskisi gibi olduğunu sanmıyorum."

"Eğer omzunuzun üzerinden baktığınızda sizi yakalayacak kimseyi göremiyorsanız, o zaman gidip tatile çıkabilirsiniz!" şeklinde konuştu.