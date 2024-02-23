Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Mercedes, Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ı 2023 boyunca rahatsız eden zayıflıkları gidermek amacıyla bu yıl için aracını yeniledi.

W15'in ilk çalışmaları Mercedes'in 2024 aracının pek çok zaafını ortadan kaldırdığını gösterse de, Hamilton hız açısından henüz hedefine ulaşamadığını belirtti.

Hamilton, "Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz ve henüz olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Teste girerken durumun böyle olacağını biliyorduk."

"Üzerine inşa etmek için harika bir platformumuz var. Önümüzdeki birkaç gün boyunca testten elde ettiğimiz tüm verileri gözden geçirmek için çok çalışacağız. Gelecek hafta başlayacak sezon için gerçekten heyecanlıyım, sezona iyi bir şekilde başlayacağımıza inanıyorum."

Russell, RB20'nin etkileyici hızına dayanarak son Dünya Şampiyonu Red Bull'un önde olduğunu, ancak kendi takımının 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir yerde olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Araç iyi yol tutuyor ve buraya gelmeden önce simülatörde hissettiklerimizle örtüşüyor."

"Üzerine inşa etmek için çok iyi bir temelimiz var."

"Bulmamız gereken daha çok tur zamanı olduğunun farkındayız. Test öncesinde bunun böyle olacağını biliyorduk ve Red Bull bir kez daha çok güçlü görünüyor."

"Yine de 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir yerde olduğumuzdan eminim. Brackley ve Brixworth'teki ekip bizi bu konuma ve doğru yönde atılmış bir adım olan bir araca getirmek için harika bir iş çıkardı."

"Şimdi ilk olarak sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde yararlanmaya, ikinci olarak da araca daha fazla yere basma kuvveti eklemeye ve aradaki farkı kapatmaya odaklanmamız gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, testten elde edilen ilk göstergelerin W15'in takımın çözmeyi umduğu kilit alanlarda çok daha gelişmiş olduğuna işaret ettiğini söyledi.

"Ekip, W14'ün ayrılmaz parçası olan yol tutuş kusurlarını gidermek için çok çalıştı ve bu sorunların bir kısmını geride bırakmış gibi görünmemiz harika."

"Test boyunca aracı anlama konusunda iyi adımlar attık. Önümüzdeki birkaç günün görevi, sonuçları değerlendirmek ve yarış hafta sonuna götürecek en iyi paketi bir araya getirmek."

"Tüm takımlar istedikleri zaman hızlarını gizleme konusunda oldukça etkili oldukları için testlerden hız tahmini yapmak hiçbir zaman kolay değildir. Yine de 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir konumda olduğumuz açık."