FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı

FIA, Uluslararası Spor Kuralları Ek L'yi güncelleyerek, F1'de araç kullanmak için gereken süper lisans için yaşın 18 olmasına rağmen, bazı sürücülere 17 yaşında bir süper lisans almaları için özel muafiyet verilebileceğini belirten bir madde ekledi.

Bu aynı zamanda, aynı ifadeyi takip eden ve Antonelli'nin 25 Ağustos'taki 18. doğum gününden önce ilk yarışına çıkabileceği anlamına gelen sadece serbest antrenman süper lisansı için gereklilikleri de etkiledi.

Ek L'nin 13.1.2 Maddesi şu şekilde: "FIA'nın takdirine bağlı olarak, yakın zamanda ve sürekli olarak tek koltuklu formula aracı yarışlarında üstün yetenek ve olgunluk gösterdiğine karar verilen bir sürücüye 17 yaşında süper lisans verilebilir."

Antonelli'nin, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesiyle boşalan Mercedes koltuğuna 2025 yılında oturması bekleniyor.

Karting yarışlarından bu yana Mercedes tarafından desteklenen İtalyan sürücü, tek koltuklu şampiyonalarda hızla ilerleyerek 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla İtalyan F4 ve Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda Prema adına şampiyonluk kazandı.

Pepe Marti (ESP, Campos Racing),rea Kimi Antonelli (ITA, Prema Racing), Gabriel Bortoleto (BRA, Invicta Racing), Sebastian Montoya (COL, Campos Racing), Senna anma koşusu öncesinde Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kurallarda yapılan değişiklikler, FIA'nın belirlediği kriterlere uygun görmesi halinde Antonelli'nin teorik olarak F1'in yaz tatilinden önce ilk antrenman seansına çıkabileceği ve hatta yarışabileceği anlamına geliyor.

Bu sezonun başlarında Antonelli'nin sezon ortasında Logan Sargeant'ın yerine geçeceği ve bu nedenle minimum yaşın 17'ye düşürülmesinin talep edildiği bildirilmişti, ancak takım patronu James Vowles bu iddiaları reddetti.