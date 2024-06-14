FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı
Mercedes'in genç sürücüsü Andrea Kimi Antonelli'nin 2024'te Formula 1'e katılma umutları, FIA'nın minimum yaş sınırını 17'ye indirmesiyle daha da arttı.
Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12
Pepe Marti (ESP, Campos Racing),rea Kimi Antonelli (ITA, Prema Racing), Gabriel Bortoleto (BRA, Invicta Racing), Sebastian Montoya (COL, Campos Racing), Senna anma koşusu öncesinde
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Zhou'nun sponsorları 30 ila 35 milyon dolar mı veriyor?
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!
Verstappen: "Red Bull'un Perez'i benim için takımda tuttuğu düşüncesi saçmalık"
Hulkenberg: "Kariyerimde ilk kez geleceğim konusunda rahatım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar