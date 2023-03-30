Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?

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Yaklaşık 10 yıldır Maranello'da görev yapan ve son 2 yıldır Ferrari'nin F1 araç konseptlerinden sorumlu olan Sanchez, 2023 sezonunun ilk günlerinde istifasını verdi ve takımdan ayrıldı.

Ferrari'ye gelmeden önce çalıştığı McLaren'a geri dönen Sanchez, 2024'e kadar bahçe iznine çıkarıldı.

Sanchez'in takımdan ayrılmasıyla, Ferrari'nin teknik departmanında nasıl bir yapı izleyeceği merak konusuydu.

Ferrari, tıpkı McLaren'ın yaptığı gibi 3 teknik direktörün birden olacağı bir yapıya geçti. Bu yapıda tek bir kişi teknik departmandan sorumlu olmayacak ve bu 3 kişi, direkt olarak Vasseur'e rapor verecekler.

Bu üç isimden ikisi tanıdık simalar: Şasi departmanının başında yer alan Enrico Cardile ve aerodinami departmanının başında yer alan Diego Tondi.

Peki Sanchez'in yerini alan 3. kişi kim? İtalya'dan gelen bilgilere göre, Sanchez'in yerine halihazırda takımla çalışan İtalyan bir mühendis terfi edildi.

Vasseur'ün "atadığı" bu isime, "bolca güvence verildiği" ve "fazlasıyla güvenildiği" öne sürülüyor.

Ferrari'nin teknik departmanının zirvesinde oluşan bu üçgeni büyük bir iş bekliyor çünkü Ferrari, yıla istediği gibi başlayamadı ve bu yıl oldukça agresif bir gelişim programı izleyecek.

Tüm bu gelişim programındaki güncellemeler ve büyük umutlarla beklenen, konsept değişikliğine gidilecek 2024 aracı da bu 3'lünün önderliğinde teknik ekip tarafından tasarlanacak.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari