Önceki / Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"
Formula 1 Haberler

Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?

Ferrari'nin araç konseptinden sorumlu David Sanchez'in istifa ederek McLaren'a geçmesiyle, İtalyan ekibin teknik yapısında birtakım değişikliklere gidildi. Peki, Sanchez'den boşalan koltuk nasıl dolduruldu?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?
Haberi dinle

Yaklaşık 10 yıldır Maranello'da görev yapan ve son 2 yıldır Ferrari'nin F1 araç konseptlerinden sorumlu olan Sanchez, 2023 sezonunun ilk günlerinde istifasını verdi ve takımdan ayrıldı. 

Ferrari'ye gelmeden önce çalıştığı McLaren'a geri dönen Sanchez, 2024'e kadar bahçe iznine çıkarıldı. 

Ayrıca okuyun:

Sanchez'in takımdan ayrılmasıyla, Ferrari'nin teknik departmanında nasıl bir yapı izleyeceği merak konusuydu. 

Ferrari, tıpkı McLaren'ın yaptığı gibi 3 teknik direktörün birden olacağı bir yapıya geçti. Bu yapıda tek bir kişi teknik departmandan sorumlu olmayacak ve bu 3 kişi, direkt olarak Vasseur'e rapor verecekler. 

Bu üç isimden ikisi tanıdık simalar: Şasi departmanının başında yer alan Enrico Cardile ve aerodinami departmanının başında yer alan Diego Tondi.

Peki Sanchez'in yerini alan 3. kişi kim? İtalya'dan gelen bilgilere göre, Sanchez'in yerine halihazırda takımla çalışan İtalyan bir mühendis terfi edildi. 

Vasseur'ün "atadığı" bu isime, "bolca güvence verildiği" ve "fazlasıyla güvenildiği" öne sürülüyor. 

Ferrari'nin teknik departmanının zirvesinde oluşan bu üçgeni büyük bir iş bekliyor çünkü Ferrari, yıla istediği gibi başlayamadı ve bu yıl oldukça agresif bir gelişim programı izleyecek. 

Tüm bu gelişim programındaki güncellemeler ve büyük umutlarla beklenen, konsept değişikliğine gidilecek 2024 aracı da bu 3'lünün önderliğinde teknik ekip tarafından tasarlanacak. 

İlgili içerik:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

 

 

 

 

 

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
McLaren, 10 yılın ardından neden yine 3'lü teknik direktör yapısına geçti?

McLaren, 10 yılın ardından neden yine 3'lü teknik direktör yapısına geçti?

Formula 1
Avustralya GP

McLaren, 10 yılın ardından neden yine 3'lü teknik direktör yapısına geçti? McLaren, 10 yılın ardından neden yine 3'lü teknik direktör yapısına geçti?

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

Formula 1
Avustralya GP

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak! Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
Avustralya GP

2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Sainz: "Takımdaki herkes sorunların farkında"

Sainz: "Takımdaki herkes sorunların farkında"

Formula 1
Avustralya GP

Sainz: "Takımdaki herkes sorunların farkında" Sainz: "Takımdaki herkes sorunların farkında"

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin" Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

Formula 1

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar! Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

Son Haberler

Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?

Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?

F1 Formula 1

Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu? Ferrari, David Sanchez'den boşalan rolü nasıl doldurdu?

Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"

Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"

F1 Formula 1

Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum" Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"

De Vries: "Hepimiz ilerlemek için istekliyiz"

De Vries: "Hepimiz ilerlemek için istekliyiz"

F1 Formula 1

De Vries: "Hepimiz ilerlemek için istekliyiz" De Vries: "Hepimiz ilerlemek için istekliyiz"

Sainz: "SF-23 lastikleri paramparça ediyor"

Sainz: "SF-23 lastikleri paramparça ediyor"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Sainz: "SF-23 lastikleri paramparça ediyor" Sainz: "SF-23 lastikleri paramparça ediyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.