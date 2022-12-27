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Ferrari, 2026 F1 motoru çalışmalarına İlkbaharda başlayabilir

Ferrari'nin 2026 motor kurallarını veto etmeye hazırlandığına dair söylentiler çıkmasına rağmen, İtalyan markanın 2026 Formula 1 motoru üzerindeki çalışmalarına 2023'ün ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Ferrari, 2026 F1 motoru çalışmalarına İlkbaharda başlayabilir
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Ferrari'nin 2026 motor kuralları konusunda memnuniyetsizlikleri olduğu bilinmekte ve bu konuda birçok söylenti ortaya çıktı. Hatta Ferrari'nin uzun sürenin ardından veto kullanma konusunda ültimatom verdiği öne sürüldü. 

Ferrari, 2026 motor kurallarının tasarlanmasında birçok konuda geri adım atmış ve yeni motorların daha basit olmasını kabul etmişti ancak Red Bull Powertrains'in yeni bir üretici olarak kabul edilmesinin ardından veto hakkını kullanmayı gözden geçirmişti. 

Yukarıdaki olayı kaçıran takipçilerimiz, aşağıdaki haberimize göz atabilir. 

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Normalde, 2026 için motor üretecek olan markaların 15 Kasım'a kadar sözleşmeyi imzalamaları gerekiyordu ancak Ferrari ve Renault sözleşmeyi 15 Kasım'a kadar imzalamadılar.  FIA'nın bu konuda koymuş olduğu son tarih, takımlar tarafından pek de umursanmadı. 

Beklendiği gibi ilk olarak Audi ve RBPT (Red Bull Powertrains); 2026 motor kurallarına imza attılar. Sonuçta bu kurallar en çok bu iki "yeni" üreticiyi getiri sağlıyor. Sonrasında Mercedes ve Renault da gerekli anlaşmaya vardılar. 

Ancak Ferrari, RBPT'nin yeni bir üretici olarak kabul edilmesinden dolayı henüz imza atmadı. Ayrıca, Maranello'daki üst düzey mühendislerinden bazıları hâlâ belli başlı teknik konularda ikna olmadılar. 

Özellikle de eski takım patronu Mattia Binotto'nun yeni kurallarda memnun olmadığı birçok nokta vardı. Yani hem sportif hem de teknik anlamda pürüzler var. 

Yine de herkesin emin olduğu bir konu var: 2026'da Ferrari F1'de olacak. Ferrari'nin motor regülasyonlarında yaşanan bazı anlaşmazlıklar yüzünden spordan çekileceğini düşünmek saçma olur. 

Bu yüzden de 2026 motorunun temel çalışmalarına yakın zamanda başlanması gerekecek. Bazı detaylar konusunda anlaşmazlıklar olsa da 2026 motorlarının temelleri belli. Mercedes ve Red Bull, ilk pistonlarını geçtiğimiz yaz ateşlediler bile. Maranello'da da çalışmalara başlanması gerek. 

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mattia Binotto'nun takımdan ayrılması, motor departmanı üzerindeki baskıyı artıracaktır ve 2023 motoru üzerinde de yoğun çalışmalar olduğundan, 2026 motoruna odaklanmak Ferrari için zor olacak. 

Formu1a.uno'ya göre, 2026 motoru üzerindeki çalışmalarına 2023'ün İlkbaharında başlayacak gibi duruyor. Bunun için ilk olarak 2023 motorunun pist üstünde beklenilen sonuçları vermesi gerek. 

Binotto'nun liderliğindeki ekip, 2023 motoruna fazlasıyla odaklandı ve hem daha dayanıklı hem de daha performanslı bir motor üretiliyor. 

Günther Steiner'ın da dediği gibi, 2023 motoru "bomba gibi" olabilir ve eğer beklenen performans ve dayanıklılık seviyesi pistte de görülürse, 2026 motoruna da odaklanılmaya başlanacak. 

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