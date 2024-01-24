F1 araçlarının jantları 2024 sezonu için daha güçlü hale getirildi

BBS, 2022'den bu yana FIA'nın sürücüler için maliyetleri düşürmeye yardımcı olmaya çalışmasıyla birlikte tüm takımlar için standart jant tedarikçisi olmuştur.

BBS'nin 18 inç jantlara geçişi de içeren mevcut kurallar döneminin başlangıcından bu yana odaklandığı önemli bir alan, daha büyük boyutlu jantların daha küçük tasarımlara kıyasla darbelerde maruz kaldığı aşırı kuvvetler.

Özellikle jantların yan darbelere daha fazla maruz kalması, zaman zaman lastiğin janttan fırlayıp gevşemesine yol açan hasarı tetikliyor.

Son yıllarda, bir çarpışmada meydana gelen hasarın sonucu olarak lastiklerin jantlardan ayrıldığı birkaç olay da mevcut.

Geçen yıl Brezilya Grand Prix'sinde, starttan hemen sonra meydana gelen bir çarpışma nedeniyle Alex Albon'un Williams'ından kopan bir lastik havada uçarak Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri'sine çarpmıştı.

2023 yılı boyunca ve FIA'nın talebi üzerine BBS, ürünlerini güçlendirmek için MK2 olarak bilinen jant tasarımının geliştirilmiş bir versiyonunu geliştirmek üzere harekete geçti.

Bu tasarım, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru kademeli olarak kullanıma sunuldu ve yaz tatilinin ardından yeni jantlar adı belirtilmeyen çeşitli takımlarla birlikte kullanılmaya başlandı.

Fotoğraf: BBS Japan F1 için BBS jant

BBS ve takımların yükseltilmiş tasarımın performansından memnun kalmasıyla birlikte, yeni ve daha sert jantlar 2024 için tüm gridde standart olacak.

Motorsport.com'a konuşan BBS şunları söyledi: "MK2 geliştirmesinin arka planında, 13 inçlik jantlar dönemine kıyasla 18 inçlik jantların jantın dış kenarından daha fazla yan darbeye maruz kalması ve bunun lastik gevşemesine neden olması yatıyor."

"Geliştirme kararı FIA'dan gelen bir talep üzerine alındı."

Yeni MK2 jantları aynı görünmekle birlikte darbelere daha iyi direnç göstermesi için önemli ölçüde güçlendirildi.

BBS, "MK2'de MK1'e kıyasla dış şeklinde bir değişiklik yok."

"Dayanıklılık orijinal tasarımda bir sorun değildi, ancak dış jant şekli yan darbelere daha iyi dayanacak şekilde güçlendirildi."

"Ağırlık biraz arttı ancak yan darbe direnci iki kattan fazla arttı." diye ekledi.

BBS sadece jantlarının dayanıklılığını arttırmakla kalmadı, aynı zamanda daha iyi kaplama işlemleriyle görselliğini de geliştirdi.

"Boya özellikleri de iyileştirildi, ancak bu büyük ölçüde şirketin BBS MS'de tamamlanan kendi tesisinden kaynaklanıyor."

"MK1 ve MK2 aynı kaplama mühendisliği teknolojisi kullanılarak kaplanıyor, ancak şirket en yeni tesis ekipmanlarını kullanarak kalite verimliliğini artırmayı başardı."