F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

Hepimiz biliyoruz ki 2023 Formula 1 sezonu, Max Verstappen'in hakimiyeti sayesinde şampiyonluk 'mücadelesi' söz konusu olduğunda klasikler arasına girmedi. Peki ya yarışlar? Bu dominasyon karşısında, yarışlardaki aksiyon nasıldı?

Autosport, Roger Smith ile birlikte çalışarak sprint harici tüm yarışları değerlendirdi. Her biri, ne kadar olaylı olduğu, devasa mücadeleler, şok faktörü, istisnai bir performans ve koşullar/diğer koşullar da dahil olmak üzere bir dizi faktör üzerinden puanlandı. Smith'in nihai derecelendirmeleri, bu listedeki en önemli üç 'önemli anın' ortalamasından oluşturuldu. Bunun ortalaması ve Autosport'un kendi puanı daha sonra 100 üzerinden nihai not olarak alındı. Bir ortalama .5 puan olduğunda, bu puan en yakın tam sayıya yuvarlandı.

Yarışları iyileştirmek için tasarlanan zemin etkisi kurallarının ilk yılı olan 2022 yarışlarının ortalama puanı %67 idi. Bu, 2021'deki %66'ya (aslında yapılmayan Belçika GP çıkarılırsa %69) çok yakındı. Peki ya 2023?

İnanılmaz bir şekilde, 2023'ün ortalama puanı %65 çıktı. Red Bull'un 2023'te biri hariç tüm yarışları kazandığı ve 2022'de bir süre şampiyonluk mücadelesi verildiği düşünüldüğünde bu hiç de fena bir ortalama sayılmaz.

Dominasyona rağmen bu benzer skorun temel nedenlerinden biri, bir kural setinin ikinci yılında bekleneceği gibi, 2023'te takımlar arasındaki farkların kapanmasıydı. Süper zamanlara baktığımızda bu eğilimi görebiliyoruz.

Süper zamanlar, her aracın her yarış hafta sonunda attığı en hızlı tek tura dayanır, genel olarak en hızlı tek turun yüzdesi (%100.000) olarak ifade edilir ve sezon boyunca ortalaması alınır. Bu, sıralama turlarına yönelik bir önyargı yaratıyor ve bu nedenle Red Bull'un 2023'teki yarış hızı avantajını küçültüyor, ancak yine de genel eğilimler için yararlı bir yöntem.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start of the race