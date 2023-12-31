Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

2023 sezonunda Aston Martin, şampiyonada 5. sırayı elde ederek toplam 280 puan topladı.

Fernando Alonso, Monako ve Kanada'daki kayda değer ikincilik pozisyonları da dahil olmak üzere ilk sekiz yarışında altı podyum elde ederken, Aston Martin geçen kış AMR23'ü Red Bull ile birlikte mücadeleye iten sezon içi olağanüstü gelişimiyle Formula 1'deki herkesi şaşırttı.

Aston'un sezonunun sona ermesi Fallows'un deyimiyle takımın 'oldukça cesur ve riskli' olmaya kararlı bir şekilde parça geliştirmeye devam etmesinden kaynaklandı ve bu da takımın şampiyonada ilk başlardaki ikincilikten beşinciliğe gerilemesine neden oldu.

Fallows, The New York Times için bu yazarla yaptığı röportajda, "Sezonun ilerleyen dönemlerinde yaptığımız bazı yükseltmelerle 2022'nin sonuna doğru oldukça fazla ilerleme kaydettik."

"AMR23 ile yılın başlangıcı daha çok bunun bir gelişimiydi."

"Kış boyunca yapmak istediğimiz şeyleri yapma fırsatımız oldu, kavramsal açıdan AMR22'de yaptığımızdan daha büyük adımlar attık."

"Dolayısıyla bir ivme yakalamıştık ve bu ivmeyi sezon içinde başardığımızdan daha toptan ve daha agresif bir şekilde devam ettirdik."

"Bunun sonucunda sadece daha fazla genel aero performansına sahip olmakla kalmayan, aynı zamanda davranışsal olarak da iyi bir araç ortaya çıktı. Pilotlar aracın dengesi ve sürülebilirliği konusunda oldukça övgüde bulundular ki bu da tur zamanının yanı sıra elde etmeye çalıştığınız bir şeydir." dedi.

Bu ilk sonuçlar özellikle Alonso açısından dikkat çekiciydi. Bahreyn'deki sezon öncesi testinden hemen önce bir bisiklet kazasında her iki bileğini de kıran takım arkadaşı Lance Stroll'un birkaç gün sonra Sakhir Uluslararası Pisti'ndeki ilk yarışta araçta olması bile dikkate değer bir başarıydı.

Stroll, sezon açılış yarışını altıncı sırada tamamlayarak harikalar yarattı ve beşinci sıralamadan sonra motor sorunuyla talihsiz bir şekilde emekli olmasının ardından Avustralya'da yılın kazalarla dolu üçüncü yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso'nun önünde, Aston Martin AMR23

Alonso Monako'da kazanabilirdi ancak karışık koşullarda yanlış lastikleri kullanmasına neden olan ve ikinci bitirmesine neden olan ek bir pit stopa mal olan kötü bir strateji kararı verildi.

İspanya Grand Prix'si için araca yeni bir ön kanat, burun ve arka kanat takılmasına rağmen, Alonso ve Stroll sırasıyla yedinci ve altıncı olarak hayal kırıklığı yaratırken, Kanada'daki bir sonraki yarış için yapılan güncellemeler İspanyol pilotun yine ikinci olmasıyla sonuçlandı.

Ancak yaz tatilinden önce Avusturya, Britanya, Macaristan ve Belçika'da yapılan diğer dört yarışta Aston'un sonuçları düşüşe geçti.

Fallows, "(Yılın başında) bu kadar rekabetçi olduğumuzu görmek biraz sürpriz oldu."

"Ancak özellikle Ferrari ve Mercedes'in, çok güçlü, derinliği olan ve çok tecrübeli takımlar olduğunu, son derece rekabetçi olacaklarını ve çok sıkı mücadele edeceklerini her zaman biliyorduk."

"Başından beri yapmaya çalıştığımız şey, aracımıza neler yapabileceğimize odaklanmak ve sadece kısa vadede yarışlara değil, aynı zamanda sezon içinde nasıl geliştiğimize de bakmaya çalışmaktı. Bunların hepsi nispeten yeni bir ekip olarak öğrenmemiz gereken şeylerdi."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Göreceli rekabet gücümüzün ne olduğu hakkında çok fazla düşünmeden buna odaklanmaya çalıştık."

"Rekabetçi olmak çok sevindiriciydi, ancak özellikle yılın başında şampiyonada ikinci sırada yer alabilecek bir takım olduğumuza dair başka bir yanılsama içinde olduğumuzu sanmıyorum."

"Orada uzun süre kalmanın zor olacağını biliyorduk."

"Özellikle Ferrari ve Mercedes, daha sonra McLaren ile gördük ki sezon içinde çok büyük adımlar attılar."

"Sezon içinde çok agresif bir geliştirme felsefemiz vardı ve bunlardan bazıları kavramsal olarak daha önce sahip olduklarımızdan oldukça farklıydı."

"Araç üzerinde nasıl davrandıkları, sadece araçlarımızdan beklediğimiz şeyleri yapmaları değil, aynı zamanda araç üzerinde nasıl davrandıkları hakkında da çok şey öğrenmemiz gerekti."

"Bu parçaların teslimat hızı açısından bazı durumlarda oldukça cesur, oldukça riskli olmaya karar verdik, örneğin sprint etkinlikleri gibi çok zor olan yerlerde bunları takmayı seçtik. Bu konuda oldukça agresif olmayı seçtik."

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"Bunun sonucunda çok şey öğrendik. Aldığımız bazı kararları muhtemelen yapmamayı tercih ederdik ama bu tür bir öğrenmeyi satın alamazsınız."

Alonso'nun Zandvoort'ta yaz tatilinden sonraki ilk yarışta sezonun üçüncü ikinciliğini elde etmesinin ardından, Aston Martin'in yeni bir difüzör, değişen taban kenarı, yeni motor kapağı ve farklı bir kiriş kanadı içeren büyük bir güncelleme paketini piyasaya sürmek için Amerika Birleşik Devletleri GP'sindeki sprint etkinliğini seçmesinden önce sonuçlar tekrar düştü.

Alonso, Katar'daki bir önceki yarışta kullanılan araçla yarıştı, ancak 49 tur sonra taban arızası nedeniyle yarıştan çekilirken, Stroll yeni parça paketiyle hafta sonunu yedinci bitirdi.

Meksika'daki bir sonraki yarışta, Aston Martin yüksek irtifa koşullarında zorlandığı için Stroll yine pit şeridinden başladı ve yarıştan önce parçaları tekrar değiştirdi.

Fallows, "Sezonun sonuna doğru, bazı yarışları test seansları olarak kullandık, bu cesur bir karar çünkü geliştirme sürecinizi çok halka açık hale getiriyor."

"Bazen oldukça şok edici sonuçlar olabiliyor, ancak aracı anlamak ve gelecek yıl için ne yapmak istediğimizi anlamak için bunun gerekli olduğunu düşündük." dedi.