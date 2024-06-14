Alpine, yeni pilot arayışında 'profesyonelliğe' öncelik verecek

Ocon ve Alpine, Monako'da takım arkadaşı Pierre Gasly ile ilk turda yaşadığı temasın ardından, Kanada Grand Prix'si öncesinde 2024 sonunda yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Takım patronu Bruno Famin Ocon'un yerine birini bulmaya çalışırken, bu sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Gasly'yi 2025 için takımda tutmak istiyor.

Sky F1'e konuşan Famin, önceliğinin iyi anlaşan iki sürücü bulmak olmadığını, bunun yerine birlikte çalışmaya istekli 'profesyonel' sürücülerle anlaşmaya odaklanmak olduğunu belirtti.

Famin, "Bence ilişkinin bir önemi yok, önemli olan profesyonellik. Profesyonel sürücülere ihtiyacımız var."

"Birlikte çalışmaları gerekiyor. Takım için en iyisini elde etmek üzere takım arkadaşıyla birlikte çalışabilmek işin bir parçası." dedi.

Famin, yedek sürücü Jack Doohan'ın da takımda düşünülen sürücülerden biri olduğunu belirtti.

Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Doohan, geçen yıl F2 şampiyonasını üçüncü sırada tamamladıktan sonra yarışlara bir yıl ara vermiş ve eski Alpine araçlarıyla bir test programına katılmıştı.

Famin, şu sözlerle devam etti: "Kesinlikle Jack de bir seçenek."

"Onu hazırlıyoruz, kısa bir süre önce [Avusturya'da] test yapıyordu ve oldukça ağır bir test programı var. Ondan çok memnunuz."

"Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz."

Ocon, Monako Grand Prix'sinin ardından Famin ile ilişkisinin zarar görmediğini açıkladı.

"Bruno ile konuştum; hafta sonundan önce normal hazırlık için fabrikadaydım. Onunla sohbet ettik, pek çok şey hakkında konuştuk."

"Aramızda garip bir durum ya da ilişkimizde bir hasar yok. Her şey konuşuldu, yolumuza devam ediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için yarışmaya devam ediyoruz."