2023 Formula 1 sezonunun en iyi 10 sürüşü

Max Verstappen'in bu sezon elde ettiği 19 galibiyetin ötesinde, 2023 Formula 1 sezonunda gridde çok sayıda yıldız performansı vardı. Hollandalı pilot sezonun en iyi 10 sürüşü listesine girmeyi başarsa da, kazandığı zaferlerin birçoğu sırf bu zaferleri elde etmek için olağanüstü bir çaba sarf etmediği için bu listeye giremedi.

İşte bu nedenle, burada her biri değerli aday olmak için kendi nedenlerine sahip 10 farklı sürücüyü değerlendirdik. Bazıları zaman zaman standartların altında makinelerle parlarken, bazıları da kendilerini diğerlerinden ayıran ustalık ve becerileriyle listeye girmeyi başardı.

İşte 2023'ün en iyi 10 sürüşü...

Max Verstappen - Miami GP (1.)

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Verstappen dokuzuncu sıradan başladığı Miami zaferiyle hem sahayı hem de takım arkadaşı Perez'i yerle bir etti

Sergio Perez'in şampiyonluk için mücadele etme umutlarını suya düşüren yarış, Verstappen'in sıralamalardaki dağınıklığı telafi ederek dokuzuncu sıradan zafere ulaştığı Miami GP oldu. Kaybedecek bir şeyi olmayan Red Bull, son şampiyonu sert lastiklerle başlaması için alternatif bir strateji uygularken, ilk yedinin tamamı orta lastiklerle başladı.

Verstappen ritmini bulduktan sonra ilk dokuz turda Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, George Russell ve Pierre Gasly'yi geçtikten sonra ilk iki sıradaki Perez ve Fernando Alonso'ya yaklaştı. Alonso ve Carlos Sainz pite girdikten sonra, Verstappen lastiklerini uzun süre kullandı ve Perez orta lastikleri için endişelenmeye başladı. Verstappen sürekli olarak güçlü temposunu koruyarak iki pilot pite gelmeden önce aralarındaki farkın 1.6 saniye olmasını sağladı.

Hollandalı pilot daha yumuşak lastikle atağa kalktı ve Perez'i 17. virajın son düzlüğünde savunmaya iterek 48. turun ilk virajında son hamleyi yapmak için gerekli cephaneyi elde etti. Verstappen, Perez'in elde ettiği en hızlı turdan 0.85sn daha hızlı bir şekilde yarışın en hızlı turunu atarak 2023'teki hakimiyetinin başlangıcını gösterdi. JBL

George Russell - İspanya GP (3.)

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Russell da 2022'de İspanya GP'sinde elde ettiği üçüncülükle bu listeye girdi

Russell ve Mercedes, İspanya'da ne kadar büyük bir fark yarattı ama! Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'la yaşadığı ve planlarındaki iletişimsizlikten kaynaklanan kazanın ardından sıralamaların 2. seansında elenmişti. Yarışa sekiz sıra geriden başlayan Russell, yarışı Hamilton'ın arkasında üçüncü olarak tamamladı.

12. sıradan başladığı Barcelona'daki muhteşem yarışta Russell, açılış turunda beş pozisyon kazandı. Önce Sergio Perez ve Pierre Gasly'yi start çizgisinden hızla geçti, ardından Oscar Piastri ve Nico Hulkenberg'le birlikte 1. virajda yan yana geldiği üç araçlık olaydan kaçmak zorunda kaldı. Bu durum soruşturuldu ama Russell aklandı. Ayrıca Lando Norris, Hamilton ile çarpışması nedeniyle geri düştü.

Russell daha sonra yumuşak lastikleri orta lastiklerle değiştirmek için durmadan önce Esteban Ocon'a cesur bir atak yaptı. Russell, fren yaparken sıkışan bir saç telinin vizörünün iç kısmına çarpması nedeniyle yanlışlıkla yağmur yağdığını düşündü.

Son bölümde, ev sahibi kahraman Carlos Sainz'i daha sert bir atakla geçmeyi başardı, ardından eskiyen yumuşak lastiklerinde Perez'i kısa bir süreliğine durdurabilecek kadar güçlü bir tempo gösterdi ve daha sonra Red Bull'un podyum sıralarına doğru yükselişini engelledi. AK

Alex Albon - Kanada GP (7.)

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Mükemmel bir şekilde uygulanan tek durak stratejisi sayesinde Albon Montreal'de yıldızlaştı

Maginot Hattı bile, Williams'a katılmasından bu yana Alex Albon'un bazı savunma çabalarından daha az saldırıya dayanıklı olmuştur. Uzun arka düzlük Albon'a FW45'in en yüksek hız özelliklerini sergilemesi için bolca fırsat sunduğu için Montreal yarışı da bir istisna değildi.

Sıralamalarda 2. bölümü zirvede tamamlayan Albon, Oscar Piastri kaza yapınca üçüncü bölümde temsili bir tur atamadı ve dokuzuncu sıradan başladı. İlk turda Charles Leclerc'e bir pozisyon kaybetti ve 12. turdaki güvenlik aracı (duvara çarpan George Russell'ın enkazı nedeniyle) pite girme fırsatı sunana kadar Ferrarilerin arasında kaldı.

Buradaki en önemli nokta, ilk 10'daki araçların çoğu daha sonra ikinci bir pit stop yapmayı tercih ettiğinden, tek pit stoplu bir yarışın tercih edilmesiydi. Bu nedenle Albon ikinci pit döngüsünün ortasında sıralamada yükseldi ve Sergio Perez Williams'ı yedinciliğe düşürmeden önce altıncılığa kadar yükseldi.

Buradan sonra Albon dengesini sağladı. Yaralı Russell, Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Lando Norris'ten oluşan kovalayan grup DRS'yi kullanabilse de, Albon hepsini kontrol altına aldı ve onları geride tutmak için viraj çıkışına odaklandı. Ve bunu eskimiş sert lastiklerle başardı. Fena değildi. JBL

Carlos Sainz - Singapur GP (1.)

Fotoğraf tarafından: Ferrari Russell'a karşı savunma yapması için Norris'e DRS verilmesi Sainz'in Singapur başarısının anahtarıydı

Bir yarışı "nasıl okuyacağını bilen biri" olarak ün kazanan bir sürücüden taktik ustalığı. Pole pozisyonunu elde etmek yardımcı oldu - Ferrari'nin ayar konusundaki atılımları Sainz'a mükemmel bir şekilde uyuyordu - ancak startta liderliği korumak İspanyol'un zaferinin temellerini attı.

George Russell, Red Bull'un gizemli bir form düşüklüğü yaşaması nedeniyle Sainz'ın en büyük rakibiydi, ancak kötü başlangıcı Charles Leclerc'in ilk yarıda Sainz'ın destekçisi olarak oynamasını sağladı. Russell sanal güvenlik aracı altında ikinci kez pite girdiğinde, Mercedes'inin artık yeni lastikleri vardı ve sıralamada ilerlemeye başladı, Lando Norris'i geçmeden önce Leclerc'ten üçüncülüğü aldı.

Eski lastiklere yüklenmek yerine, Sainz geri çekildi ve DRS ile birlikte Norris'i çekmeye başladı, böylece Russell'ın birkaç geçiş bölgesinde McLaren'i geçmekte zorlanmasını sağladı. Bu da Sainz'ın yarışın son altı turunda tamamen korunduğu anlamına geliyordu. Son turda Russell'ın 10. virajda aracını duvara çarpmasının ardından Sainz, mükemmel bir galibiyet elde etti. JBL

Oscar Piastri - Katar GP (2.)

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Piastri, McLaren'ın genç oyuncuyu F1 takımına katmak için Alpine ile neden mahkemeye gittiğini gösterdi

Bir çaylağın Formula 1'deki ilk yılında kendini bir galibiyetle duyurması kadar güzel bir şey yoktur ve Piastri, Losail pistinde bunu başardı. Bu bir grand prix galibiyeti değildi, çünkü başarı heyecan verici bir sprintte geldi, ancak yine de McLaren'in genç Avustralyalı'sından etkileyici bir hafta sonu oldu. Pole pozisyonundan başladıktan sonra sprint liderliğini Pirelli'nin yumuşak lastiklerini kullanan George Russell'a kaptırmış olsa da, Mercedes sürücüsünün lastik ömrü tükenmeye başladı ve Piastri'ye tekrar öne geçme fırsatı verdi.

Kapalı park röportajlarında pist limitlerini ihlal ettiğinin bildirilmesinin ardından ana yarışa altıncı sırada başlaması, Piastri'ye Katar sıcağında zorlu bir karşılaşma için daha fazla iş yükü getirdi. Lastik sorunları bir başka engel oluşturdu, ancak ikinciliğe giden yol, iki Mercedes sürücüsü arasındaki ilk viraj çekişmesi nedeniyle daha kolay hale geldi.

Herkesin üç pit stopta kilitlendiği yarışta Piastri yarışı "57 sıralama turuna" benzetti ve öndeki Max Verstappen'e beklenmedik bir meydan okuma sunmayı umdu. Avustralyalı pilot bu sonucu hak etti. JBL

Lewis Hamilton - Amerika Birleşik Devletleri GP (DSQ)

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Hamilton, ABD GP zaferi için Verstappen'e saf hızıyla meydan okudu, ancak aşırı yıpranmış bir tahta yüzünden diskalifiye edildiğinde her şey boşa gitti

İlk pit stopta uzun süre kaldığı ve pist dışı bir an yaşadığı göz önüne alındığında mükemmel bir yarış sürüşü değildi. Ancak Red Bull'un RB19'unun Mercedes'in 2023'teki W14'ünden ne kadar iyi olduğu düşünüldüğünde, Hamilton'ın nihayet bir F1 podyumunun en üst basamağına çıkmaya bu kadar yaklaşması takdiri hak ediyor.

Startta Carlos Sainz 1. virajda sıyrıldı ve üçüncü sıradaki Hamilton sol virajın yokuş aşağı çıkışında Max Verstappen'in atağını savuşturmak zorunda kaldı. Britanyalı pilot daha sonra ilk turun başlarında İspanyol pilotu ve ilk sıradaki Charles Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Hamilton daha sonra Lando Norris'in liderliğini sona erdirdi ve arkasındaki Verstappen'in iki pit stopu ile karşılaştırıldığında uzun bir stint için dışarıda bırakıldı. Mercedes sonunda bundan pişman oldu - Hamilton'ın üçüncü stint için orta lastiklere döndüğündeki hızı, Norris'in Verstappen'e karşı olduğundan çok daha sert bir savunma yapmasına neden oldu.

McLaren'i geçtikten sonra, frenlerde sorun yaşayan Verstappen'e tur başına 0.6s fark attı. Hamilton bir tur daha olsaydı atak yaparak geçebileceğini düşünüyordu ancak daha sonra aşırı aşınmış taban plakası nedeniyle diskalifiye edildiğinden bu ihtimal önemsiz hale geldi. AK

Lando Norris - Meksika GP (5.)

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images McLaren pilotunun 17. sıradan beşinci sıraya yükselmesi, birçok kişinin daha iyi bir sıralama ile zafer için mücadele edip edemeyeceğini merak etmesine neden oldu

Norris, Mexico City'deki ikinci antrenmanda Max Verstappen'i gölgede bırakan uzun sürüş temposunu gösterdikten sonra, sıralama turlarında her şey ters gitti. Norris, orta lastikle sıralama turundayken takımın yakıt sistemini kontrol etmek için pite almak zorunda kalmasının ardından daha sonraki turunda hata yaptı ve 17. sırada kalarak Q1'de elendi.

Daha sonra Kevin Magnussen'in kazasıyla ikiye bölünen yarışın ilk yarısında, kırmızı bayraktan hemen önce durarak üç sıra kaybetti ve tekerleklerinin patinaja düştüğü ikinci hareketli startta dört sıra daha kaybetti. Ancak bu, Norris'in nihayetinde yaptığı tek gerçek hataydı.

İkinci starttan damalı bayrağa kadar orta lastiklerdeki temposu, yarışın galibi Verstappen'le bile kıyaslandığında oldukça iyiydi ve Norris bu tur zamanlarını elde ederken dokuz rakibini geçmek zorunda kaldı. Tüm bunlar, gözlemcilerin Norris'in Q1'deki elenme olmadan bir zafer tehdidi olup olamayacağını merak etmesine neden oldu.

Norris'in yarışın sonlarına doğru Daniel Ricciardo ve George Russell'ı geçmesi çok etkileyiciydi ve bunların hepsini zorlu pist yüzeyinde orta lastikleri en iyi şekilde ve sıcaklıkta tutmak için mücadele ederken yaptı. Ve ince, yüksek rakımlı havada geri kalan her şeyde olduğu gibi, frenlerinin aşırı ısınmamasına dikkat etmesi gerekiyordu. AK

Fernando Alonso - Brezilya GP (3.)

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Alonso Brezilya'da Perez'e karşı yarış sonundaki düellosunda bir sihir yarattı

Yıla parlak bir başlangıç yaptıktan sonra 2023'ün ikinci yarısı Alonso büyüsünden yoksundu, ancak İspanyol pilot Brezilya'da üçüncülüğe giden yolda bir tutam altın tozu buldu. Alonso, dokuzuncu sırada start alan ve ilk pite çok erken gelerek avantaj sağlayan Sergio Perez ile mücadele etti.

Perez orta stint sırasında arayı kapatsa da, Alonso son pit stoplardan önce dengeyi sağladı ve üç saniyelik farkı korumayı başardı. Son bölümde her ikisi de yumuşak lastikler kullanırken, İspanyol pilot başlangıçta Perez'i geride tutsa da daha sonra Perez'in DRS aralığına girmesini engelleyemedi. Bunun sonucunda Alonso, Perez'i uzağında tutmak için ikinci sektör boyunca bir dizi farklı çizgi tercih etti. Sondan bir önceki turda ilk viraj hamlesine yenik düştü ve Meksikalı pilot üçüncü sıraya yükseldi.

Ancak Alonso hâlâ mücadelenin içindeydi. Perez'in tam olarak olmasını istediği yerde olmasını sağlamak için aracını tur boyunca mükemmel bir şekilde yerleştirdi ve son turun başında Red Bull'u hafifçe çizgiden çıkardı. Bu da Alonso'ya son turun 4. virajında ivme kazandırdı. Çizgiye geldiklerinde Alonso, Perez'in sadece 0.053 sn farkla önünde kalmayı başardı. JBL

Charles Leclerc - Las Vegas GP (2.)

Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images Leclerc de son turdaki hamlesiyle Perez'den bir pozisyon çaldı.

Leclerc, F1'in Las Vegas'a dönüşündeki parlak performansıyla Ferrari'nin 2023 zafer çetelesini gerçekten ikiye katlamalıydı ancak bu fırsat, takımın lastiklerin aşırı ısınmasıyla yıl boyunca süren mücadelesinin serin, gece yarışı sıcaklıkları sayesinde önemli olmadığı bir günde arkasındaki yarış koşulları tarafından geri alındı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Leclerc, startın ardından Max Verstappen'in kaygan pist yüzeyindeki hamlesiyle 1. virajda pist dışına itildi ve Leclerc, Ferrari'nin Mercedes ile takımlar şampiyonasında ikincilik için yakın mücadelesi göz önüne alındığında temastan kaçınmak için ihtiyatlı davrandı. Ancak Leclerc, Verstappen pite girip ilk turdaki hamlesi için ceza çekmeden hemen önce toparlandı ve Verstappen'i tekrar geçti. Ferrari kırılgan orta lastiklerde çok daha iyi performans gösteriyordu.

Leclerc, Verstappen'in uzun pit stopunun ardından sıralamada geri tırmanmaya başlamasıyla önemli bir lastik farkı oluşturmak için dışarıda kaldı. Leclerc sert lastik için pite girdiğinde, çok erken pite gelen Perez'in gerisine düştü. Ancak Leclerc agresif viraj çıkışlarında arkada ufalanma riski yüksek olduğu için sert lastiklerini dikkatli bir şekilde ısıtırken, ikinci bir güvenlik aracı zor inşa edilmiş avantajını mahvetti.

Red Bull'lar pite girerken Ferrari onu dışarıda bıraktı, bu da sert lastiklerde kritik lastik sıcaklığını kaybetmek anlamına geliyordu. Yarış yeniden başladıktan sonra Perez'i tekrar geçti, ardından Verstappen her ikisini de geçti. Leclerc'in tek hatası Strip'e giderken frenlemede yaptığı hata - lastikleri kilitlemesi - oldu. Leclerc, yedi tur kala Perez'in tekrar geçmesine izin verdi. Ancak Leclerc 'Monza'ya özel' düşük yere basma gücü üreten arka kanadını kullanarak arayı kapattı ve altı tur önce Perez'in Strip'in sonundaki sol viraja rahat girdiğini gördükten sonra, son turda ikinciliği benzer şekilde geri aldı. AK

Esteban Ocon - Las Vegas GP (4.)

Fotoğraf: Erik Junius Ocon'un Las Vegas'taki dördüncülüğü sezonun en iyi sonucu değildi ancak çok etkileyici bir sürüştü

Las Vegas'taki dördüncülük Ocon'un Monaco'daki üçüncülüğünden bu yana elde ettiği en iyi sonuçtu. Takım arkadaşı Pierre Gasly güçlü bir sıralama sonucundan geri düşerken Ocon tam tersi ileri doğru gitti.

Ocon 16. sırada başladı, ancak serin ve düşük tutuşlu pist yüzeyinde ilk turdaki kaostan kaçınma çabaları, ikinci tura başladığında sekizinci sıraya yükselmesini sağladı. Lando Norris'in büyük kazasının neden olduğu erken güvenlik aracı periyodunun ardından Kevin Magnussen geçti, ancak Ocon kısa süre sonra yeniden startın ardından ikinci kez mücadele etti. Ardından Logan Sargeant'ı yakalayıp geçmeye çalıştı ve bunu da sollama için uygun olmayan Sphere'in 6/7. viraj kompleksinde güzel bir hareketle yaptı.

Ocon daha sonra diğer Williams'taki Alex Albon'u geçti ve yarışı değiştiren VSC'den sonra Gasly ile beraberdi. Ocon, pozisyonu koruma talimatını görmezden gelmiş gibi göründü, ancak hamle yaparken bu çağrıyı yanlış anladığını açıkladı.

Bu olaydan sonra Ocon, Charles Leclerc'e benzer bir tek pit stratejisiyle liderlere yakın kalmayı başarırken (Ocon, Ferrari'den bir tur önce durdu), Gasly lastik patlaması ve akü sorunu nedeniyle geriye düştü. George Russell son turda Ocon'u yakaladı, ancak Mercedes'in cezası bunun önemli olmadığı anlamına geliyordu. AK

Autosport editörleri JBL (Jake Boxall-Legge) ve AK (Alex Kalinauckas)'ın 2023'teki en iyi sürüş derlemesi bu şekilde oldu. Siz bu listeye ne kadar katılıyorsunuz, size göre 2023'ün en iyi 10 sürüşü hangileriydi?

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