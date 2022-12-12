2022 pilot puanları: Kim iyiydi, kim kötüydü?

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Nicholas Latifi: 1.6

Son sıradaki isim maalesef kimseyi şaşırtmıyor. 2021 sezonunda gelişim emareleri gösteren Latifi, yeni kurallara ise hiç ama hiç uyum sağlayamadı ve geçen sezonu Formula 1 dışında geçiren Alex Albon'a net şekilde mağlup oldu. İtalya'da yedek pilot Nyck de Vries'e geçilmesi de tabuta son çiviyi çaktı. Şampiyonlara taç giydiren adamın F1 kariyeri burada son bulmuş gibi duruyor.

En iyi hafta sonu: İlk ve tek puanlarını aldığı Japonya

En kötü hafta sonu: Koltuğunu kaybedeceğini kesinleştiren İtalya

Daniel Ricciardo: 3.6

Sezonun en büyük hayal kırıklığı. 2021 sezonuna da kötü başlayan ancak sonradan toparlanan Ricciardo'nun bu sezon toparlanmasını bekliyorduk, ancak tam tersi oldu ve ufak toparlanma dönemini büyük bir düşüş izledi. Özellikle sıralama turlarında Lando Norris'e ayak uyduramayan Ricciardo, iki Alpine pilotuna da hiçbir şekilde yetişemedi. Koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybeden Honey Badger, gelecek sezon gridde olmayacak ve Red Bull yedek pilotluğu rolünü üstlenecek.

En iyi hafta sonu: Ceza almasına rağmen yedinci olduğu Meksika

En kötü hafta sonu: Stroll ile temas edip ceza aldığı ve neredeyse herkese geçildiği Macaristan

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yuki Tsunoda: 5

Aslında sezona iyi başlamış ve ilk 6 yarışta üç kez puan almıştı, ancak çok iyi gittiği Azerbaycan GP'sinde sorun yaşamasının ardından psikolojik açıdan biraz yıpranmış göründü ve sezonun kalanını sadece 1 puanla kapattı. İyi haber, geçtiğimiz sezona göre daha hızlı görünerek koltuğunu korumuş olması. Bunun yanı sıra 5 kınama sonucu 10 sıra grid cezası alarak tarih yazdığını da belirtelim.

En iyi hafta sonu: Kariyerinin en iyi yarışını çıkarırken puan alamadığı Azerbaycan

En kötü hafta sonu: Basit bir kaza ile yarış dışı kaldığı Singapur

Mick Schumacher: 5

Gerek 2021'de umut vadetmesi, gerek soyadı nedeniyle 2022 sezonunda Mick'ten beklentiler epey büyüktü, bu beklentiler pek karşılık bulamadı. 8. yarışa kadar puan alamayan ve bu süreçte iki büyük kaza yapan Mick, yaz arasından sonra daha iyi performans gösterse de bu koltuğunu korumasına yetmedi. Koltuğunu kaybetmeyi hak edip etmediği ise halen bir tartışma konusu.

En kötü hafta sonu: Yılın ikinci büyük kazasını yaptığı Monako

En iyi hafta sonu: Sprintte Hamilton'a savunma yaptığı ve yarışta 6. olduğu Avusturya

Mick Schumacher, Haas VF-22, in the pits Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly: 5.3

2020 ve 2021'in yıldızı, AlphaTauri'nin gerilemesiyle birlikte motivasyonunu tamamen kaybettiği, ölü bir sezonu geride bıraktı. Birkaç yarış dışı ortalıkta görmediğimiz, hatta zaman zaman kazalarına dahi şahit olduğumuz Gasly, 10 ceza puanıyla birlikte bir yarış men cezası almaya da çok yaklaştı. Gelecek sezon Alpine'de mücadele eden Gasly bu sezon için yüksek bir puan alamıyor.

En iyi hafta sonu: Geçen sezondan esintiler sunarak 5. olduğu Azerbaycan

En kötü hafta sonu: Vettel'e çarptığı Avusturya

Lance Stroll: 5.3

Kendisi bir kez daha takım arkadaşlarıyla ve zaman zaman diğer isimlerle temasları nedeniyle eleştirilse de kötü bir sezon geçirmedi, hatta geçen sezona göre daha iyi olduğu dahi söylenebilir. Her fırsatta puan almayı veya puan mücadelesi vermeyi başaran Lance her sezon gelişmeye devam ediyor -tek soru şu: gerçekten F1'de kalmayı diğerlerine göre daha çok hak edecek kadar gelişebilecek mi?

En iyi hafta sonu: Altıncı olarak onunculuk serisini bozduğu Singapur

En kötü hafta sonu: Alonso'ya karşı çift yön değişimi yaparak büyük bir kazaya yol açtığı ABD

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou: 6

Pek iyi bir sezon geçirdiği söylenemez, özellikle de Bottas'ın 49 puanına karşı yalnızca 6 puanı varken. Ancak beklentiler o kadar düşüktü ki, Zhou'nun basit hatalar yapmaması ve yeri geldiğinde hızlı olabilmesi dahi bir şansa daha sahip olmasına yetti. Bu sezonun üstüne koymaya devam ederse F1'de kalıcı olabilir.

En iyi hafta sonu: Tüm hafta sonu epey hızlı göründüğü ve sekizinci olduğu Kanada.

En kötü hafta sonu: Kendi hatası olmasa dahi ciddi bir kaza yaparak herkesi korkuttuğu Britanya

Alex Albon: 6

O da bir senelik aranın ardından dönenlerdi ve dürüst olmak gerekirse dönüşü beklentileri aştı. En kötü araçla tam üç kez puan alan ve kendine fırsat yaratarak takıma stratejik anlamda manevra yapma şansı sunan Albon, takım lideri rolünde de fena performans sergilemeyeceğini gösterdi. Orta grubun değerli isimlerinden hiç şüphesiz ki.

En iyi hafta sonu: Son tura kadar pite gelmeyerek puan aldığı Avustralya.

En kötü hafta sonu: Bitime az zaman kala amatör bir temasa karıştığı Suudi Arabistan.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Kevin Magnussen: 7

Mart ayı başlarken herkes onu unutmuştu, Mart ayı biterken ise "neden bir sene ara vermek zorunda kaldığı" konuşuluyordu. Bir anda F1'e dönen K-Mag, özellikle ilk dört yarışta aracın suyunu sıkarak Haas'a değerli puanlar getirdi. Sonrasında sezonu rölantiye alarak fırsat kollamaya başlasa da, Brezilya'da yağmur altında pole pozisyonuna ulaşarak hızını gösterdi. Yılın hikayelerinden biriydi.

En iyi hafta sonu: Döner dönmez 5. olduğu ve Haas'ın puan hasretini sonlandırdığı Bahreyn

En kötü hafta sonu:

Valtteri Bottas: 7

Bizlere 2014-2016 arası Williams'ta "bu adam iyi pilot ya" dedirten bir genç vardı ya... işte o genç bu sene geri döndü. Toparlanma ve yeniden yapılanma sürecindeki Alfa Romeo'ya liderlik eden ve ön gruptaki tecrübesinden başarılı bir şekilde faydalanan Fin pilot, ilk 9 yarıştaki 46 puanıyla hem maksimumu aldı, hem de takıma tek başına altıncılığı getirdi.

En iyi hafta sonu: Podyum zorladığı Emilia Romagna.

En kötü hafta sonu: ?

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Esteban Ocon: 7

Sezonun belki de en tartışmalı ismi. Sivri dili ve takım arkadaşına karşı gereksiz derecede agresif olması kendisini eleştiri oklarının önüne attı, fakat kendisinin sonunda sağlam bir sezon geçirdiği söylenebilir. Geç pit stratejilerine çok iyi uyum sağlamayı, trafikten kurtulmayı ve savunma yapmayı öğrenmesi seviye atlayabilmesi için önemli faktörlerdi. Alonso'yu yenmesi ise... nispeten yanıltıcı.

En iyi yarışı: Yağmur altında Hamilton'a 28 tur savunma yaptığı Japonya

En kötü yarışı: Ne Cumartesi, ne Pazar günü Varlık gösteremediği ABD

Carlos Sainz: 7

Geçen sezon istikrarıyla öne çıkan ve Charles Leclerc'i mağlup eden Sainz bu sene kariyerinde ilk kez ön grupta yarışmanın da heyecanıyla biraz geriledi. Birçok basit hataya imza atmasının yanı sıra çoğunlukla takım arkadaşının temposuna yetişemeyen Sainz, her şeye rağmen kariyerinin ilk galibiyetine ve üç pole pozisyonuna imza attı. Ön grupta tutunmak için daha da iyi olmalı.

En iyi yarışı: İlk pole pozisyonunun ve galibiyetinin geldiği Britanya.

En kötü yarışı: Startta sıra kaybettiği ve ikinci tur başlarken çakıla saplandığı Avustralya.

Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, after a beaching in a gravel trap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel: 7.5

Kendisinin ismini aktif bir pilot olarak bu sitede son kez görüyoruz, biz bu satırları yazarken o emekliliğinin ilk haftalarını geçirmekte. Performansı ise zamanının henüz gelmediğini kanıtlar nitelikteydi, hatta birçok yarışta gençlik günlerindeki sakin agresifliği sergileyen ataklar yaptığını dahi gördük. Öyle ya da böyle, zor günlerin ardından iyi bir diriliş hikayesi yazarak ayrıldı gridden Seb.

En iyi yarışı: Takımın yavaş pitine ve kötü stratejisine rağmen dönüp dolaşıp sekizinci olduğu ABD

En kötü yarışı: Bariyerlerde sonlanan Avustralya.

Lewis Hamilton: 7.6

Kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı, takım arkadaşına mağlup olmasının yanı sıra ilk kez pole pozisyonu ve galibiyete hasret bir sezon geçirdi. Buna rağmen performansının kötü olduğunu söyleyemeyiz, özellikle dalgalanma sorununun çözülmesinin ve takımın kendisini araç ayarları için kullanmayı bırakmasıyla birlikte gaza bastı. Eğer sezonun ikinci yarısındaki performansını sürdürürse seneye bir tehdit olacak.

En iyi hafta sonu: Zamansız bir güvenlik aracı periyodu nedeniyle galibiyeti kaçırdığı Britanya.

En kötü hafta sonu: 13. bitirdiği ve Verstappen'den tur yediği Imola.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez: 7.7

Alışma sorunlarının ardından bu sezon çok daha iyiydi, hatta bir noktada şampiyonluk mücadelesi verebileceği dahi konuşulmaktaydı; ancak iddia o ki Red Bull'un gelişim eğrisini Verstappen'e kaydırması sezonunu yaralamış. Öyle ya da böyle, dominant bir araçla şampiyona ikincisi olamadı ve birçok kez Leclerc ile boy ölçüşemedi. Daha yukarıda olmamasının sebebi de bu.



En iyi yarışı: Startta liderliğe yükseldiği ve yarış boyunca yerini koruyarak kazandığı Singapur

En kötü yarışı:

Charles Leclerc: 8

Sezona en güçlü şampiyonluk adayı olarak giren ve ilk üç yarışta iki galibiyet elde ederek ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Leclerc, sonrasında dayanıklılık sorunları ve strateji hataları nedeniyle kanser olduğu uzun bir dönemden geçerek bitime dört yarış kala şampiyonluğu kaybetti. Yarış performansında biraz daha gelişmesi ve takımı daha agresif stratejiler uygulamaya itebilmesi gerekiyor, fakat tek turda kusursuz -9 pole pozisyonu elde ettiğini söylemek yeterli olur.

En iyi hafta sonu: Verstappen'i pist üstünde üç kez geçtiği Avusturya

En kötü hafta sonu: Kendi hatasıyla bariyerlerde sonlanan Fransa

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris: 8.4

2020'de ısındı, 2021'de pişti, 2022'de ise sonunda elit seviyeye çıkabildi. Sezonun en istikrarlı pilotuydu, yerine göre ikili mücadelelere girebildiği gibi çoğu mücadelede temastan kaçınmayı da bildi. Aslında çoğunlukla mücadele gerektirmeyecek kadar hızlıydı... beş kez yedinci, dört kez altıncı olması yeterince açıklayıcı. Ayrıca üç büyük takım harici tek podyum da ona ait. İyi bir sezon.

En iyi hafta sonu: Podyuma çıktığı Emilia Romagna

En kötü hafta sonu:

Fernando Alonso: 8.5

Geçen sezon bir nevi alışma gibi geçmişti, bu sezon ise kendi deyişiyle 2012'den bu yana en iyi sezonuydu. Saf performans olarak yaptıklarına bakarsak haksız sayılmaz, her fırsatta geride kalanların en iyisi oldu, fırsat yokken de kim var kim yok bir bir geçerek fırsatın bizzat kendisi oldu. Kendisine devasa puanlara mal olan dayanıklılık sorunları nedeniyle takım arkadaşına yenildi fakat bu bir gösterge değil. Gelecek sezon Aston Martin'de yapacakları merakla bekleniyor.

En iyi hafta sonu: Sprintte yaşadığı olayların ardından 13 sıra kazandığı ve 5. bitirdiği Brezilya

En kötü hafta sonu: İki kez ceza alarak puan barajının dışına gerilediği Miami

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell: 8.8

Mercedes'teki ilk sezonu beklentilerin üstündeydi diyebiliriz. Williams yıllarında yarış performansının yetersiz olduğu söylenirdi, bu sezon ise ilk yarı istikrarı, ikinci yarı ise nispeten agresifliğiyle ciddi adımlar atarak "Bay Cumartesi" lakabını "Bay Pazar" şeklinde değiştirdi. Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu, Brezilya'da ise ilk galibiyetini elde ettiği de unutulmamalı. Gelecekte LEC-VER ikilisine tehdit olmak istiyorsa bu seviyeyi korumalı.

En iyi hafta sonu: Sprintte ve ana yarışta Verstappen'i mağlup ettiği Brezilya

En kötü hafta sonu: Sıralamada ve yarışta dağınık göründüğü, bir de Mick ile temas yaşadığı Singapur

Max Verstappen: 9.8

Yılın pilotu, buna ne editör kadromuzun, ne de siz taraftarlarımızın bir itirazı olacağını sanmam. Red Bull ile Ferrari'nin eşit olduğu dönem yapabileceğini ve daha fazlasını yaparak önde kalmayı başardı, RB18 dominasyonu tam anlamıyla başlayınca da kimse kendisini tutamaz oldu. 15 galibiyet elde ederek "bir sezonda en fazla yarış kazanan pilot" unvanının da tek başına sahibi artık. Ve unutmadan, sezon içinde 10 ve 14. sıralardan yarış kazandı. Daha da söze gerek yok. Görkemli bir sezon ve ikinci şampiyonluk, tebrikler!

En iyi hafta sonu: Mercedes'in pole aldığı, Ferrari'nin güçlü göründüğü bir ortamda 10. sıradan kazandığı Macaristan

En kötü hafta sonu: Hamilton ile temas edip ceza aldığı, mücadeleyi de tartışmalı şekilde 6. tamamladığı Brezilya