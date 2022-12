2022 pilot puanları: Kim iyiydi, kim kötüydü?

Son sıradaki isim maalesef kimseyi şaşırtmıyor. 2021 sezonunda gelişim emareleri gösteren Latifi, yeni kurallara ise hiç ama hiç uyum sağlayamadı ve geçen sezonu Formula 1 dışında geçiren Alex Albon'a net şekilde mağlup oldu. İtalya'da yedek pilot Nyck de Vries'e geçilmesi de tabuta son çiviyi çaktı. Şampiyonlara taç giydiren adamın F1 kariyeri burada son bulmuş gibi duruyor.

En iyi hafta sonu: İlk ve tek puanlarını aldığı Japonya

En kötü hafta sonu: Koltuğunu kaybedeceğini kesinleştiren İtalya

Sezonun en büyük hayal kırıklığı. 2021 sezonuna da kötü başlayan ancak sonradan toparlanan Ricciardo'nun bu sezon toparlanmasını bekliyorduk, ancak tam tersi oldu ve ufak toparlanma dönemini büyük bir düşüş izledi. Özellikle sıralama turlarında Lando Norris'e ayak uyduramayan Ricciardo, iki Alpine pilotuna da hiçbir şekilde yetişemedi. Koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybeden Honey Badger, gelecek sezon gridde olmayacak ve Red Bull yedek pilotluğu rolünü üstlenecek.

En iyi hafta sonu: Ceza almasına rağmen yedinci olduğu Meksika

En kötü hafta sonu: Stroll ile temas edip ceza aldığı ve neredeyse herkese geçildiği Macaristan

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images