2022 Japonya GP'sinden çıkarılacak 10 ders

Formula 1, COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl zorunlu ara verdiği Japonya'ya tam da Suzuka pistine layık şekilde döndü: heyecanlı, rekabetçi, tartışmalı ve trajik.

Yarış günü yaşananlar ve şampiyonun tam dört yarış kala belli olması gibi sebeplerden ötürü 2022 Japonya GP'sini asla unutmayacağız. Bu yazımızda da neden unutulmayacağını önemli noktalara değinerek özetleyeceğiz.

Birçok şampiyonun, birçok büyük pilotun yağmurda ustalaştığı birkaç yarış veya seans illa vardır. Günümüzde yarışan isimlerden Sebastian Vettel'in 2008 İtalya, Lewis Hamilton'ın 2008 Britanya, Fernando Alonso'nun ise 2012 Malezya gibi zaferleri tarihe geçen zaferler olarak örnek gösterilebilir.

İsmini yavaş yavaş bu efsanelerin arasına yazdıran Verstappen ise bugün en çok hatırlanacak performanslarından birini sergiledi. İlk startta Leclerc'e göre daha kötü ivmelenmesine rağmen dıştan çok doğru bir çizgi seçerek hız kesmedi ve yerini korudu. Yarış yeniden başladıktan sonra ise rakipsizdi, rakibinin lastik bitirmesini bekledikten sonra gaza bastı ve yarış bitene kadar hiç yavaşlamadı.

Sonuç, 27 saniye gibi büyük bir farkla gelen zafer oldu. Öyle ki, lastikleri performans kaybettikten sonra bile -yeni lastiklere geçen Alonso hariç- herkesten 1.5-2 saniye civarı daha hızlıydı. RB18'in lastik koruma becerilerini eşsiz performansıyla birleştirince bizlere unutulmaz bir yarış izletti.

Suzuka aklımıza her zaman F1 tarihinin ünlü şampiyonluk mücadelelerini getirmiyor, işin bir de güvenlik ve trajedi boyutu var.

2014'te Jules Bianchi'nin kazasının bu kadar ciddi sonuçlara yol açmasının sebebi, kaza yapan Adrian Sutil'in aracının sadece çift sarı bayrak varken çakıl havuzuna alınan kurtarma aracıyla çekilmeye çalışılmasıydı.

Bugün de benzer bir rezaletin neredeyse şans eseri atlatıldığını gördük. İlk turda Carlos Sainz'ın kaza yapması sonucu güvenlik aracı piste girdi, ancak Sainz'ın aracının ön kısmı pistte kalmıştı, dolayısıyla yarış bir süre sonra kırmızı bayrakla askıya alındı. Bu sırada Pierre Gasly epey gerideydi, ancak FIA bir skandala imza atarak henüz Gasly geçmeden kurtarma aracını içeri aldı.

Hem görüş çok düşükken, hem de pist tamamen boş değilken yapılan bu hamle büyük tepki topladı, pilotların yanı sıra Jules Bianchi'nin babası da tepki gösteren isimlerden birisiydi.

Fakat FIA'ya göre asıl hata kırmızı bayraklara rağmen yavaşlamadığı söylenen Gasly'de idi, zaten kendisine pitten geçme cezası değerinde zaman cezası verildi yarışın ardından. Fransız pilotun hızlı olması ceza gerektirse bile, bu asla kurtarma aracının piste giriş zamanlamasını aklamıyor. Belli ki Bianchi'den alınan dersler unutulmuş.

The car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, is recovered with a truck

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images