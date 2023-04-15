Domenicali: "Brad Pitt'in F1 filmi harika olacak"

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Henüz ismi belli olmayan film Top Gun: Maverick arkasındaki ekip tarafından yapılıyor ve Lewis Hamilton yapımcı ve danışman olarak görev alıyor.

Önümüzdeki haftalarda Silverstone'da kurulacak bir merkezde çekilmeye başlanacak olan filmde aksiyonun bir kısmı gerçek yarışlar etrafında çekilecek ve çekimler normal programa göre ayarlanacak.

Pitt, yapımcı Jerry Bruckheimer ve yönetmen Joseph Kosinski geçen yıl Austin'de düzenlenen ABD GP'sinde takım patronlarıyla bir araya geldi ve o zamandan beri takımların nasıl dahil olacağı konusunda görüşmeler devam ediyor.

Domenicali, filmin sporun tanıtımı açısından önemini vurgularken, F1'in yarış hafta sonlarındaki aksiyona müdahale etmemesi için prodüksiyonu 'kontrol etmesi' gerektiğini söyledi.

Domenicali F1 yatırımcılarının katıldığı bir toplantıda şunları söyledi: "Bu, ne yapmak istediğimizi göstermenin başka bir yolu, farklı bir şey."

"Netflix ile işbirliğine başladığımızda, F1 topluluğu 'Neler oluyor?' demişti ancak bunun gücünü şimdi anlıyoruz."

"Ardından sosyal medyada çok güçlü bir varlık göstererek tüm pilotlarımızın ve takımlarımızın sporu tanıtma konusunda çok aktif olmalarını sağladık."

"Çok yakında Silverstone'da filmin çekimlerine başlayacağız ve göreceksiniz ki bu, temelde yarışta olanları gösteren ilk film olacak."

"Prodüksiyon açısından harika olacak, tabii ki bu kontrol etmemiz gereken bir şey ama F1'in asla durmadığını göstermenin başka bir yolu olacak."

Jerry Bruckheimer American film producer Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, F1'in uzun vadeli bir tanıtım aracı olarak Netflix dizisi Drive to Survive'a bel bağlayamayacağını ve filmin spora ilişkin farkındalığı artırmada bir başka adım olduğunu vurguladı.

Maffei, "The Simpsons 20 yıldır devam ediyor ama bu kadar uzun süre devam eden çok fazla dizi yok."

"Drive to Survive harika. Ancak sonsuza kadar tek tanıtım aracımız olarak Drive to Survive'a bel bağlayamayız."

"Oyunu sürekli taze tutmalı ve değiştirmelisiniz. F1'e giren ekibimizle yaptığımızı düşünmek istediğim şeylerden biri de bu. Stefano ile son zamanlarda Instagram ve TikTok ve benzeri diğer medyalarda sporu taze ve farklı tutuyoruz."

"Bu film, Vegas gibi, bambaşka bir seviyede olacak. Her ne kadar Drive to Survive dünya çapında pek çok insan için muazzam olsa da, hâlâ bazı yerlerde insanlar bunu bilmiyor. İzleyici kitlesi o kadar büyük değil. Bu grup arasında büyük olabilir ama o kadar da büyük değil."

"Lewis Hamilton'ın danışmanlık yaptığı, Bruckheimer'ın yapımcı olduğu ve Top Gun: Maverick'in yönetmeniyle birlikte bir Brad Pitt filmi. Planlarından bazılarını çoktan gördük, teknolojiyi Top Gun'dan aldılar ve bu inanılmaz olacak." dedi.