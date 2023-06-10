Mazepin'in F1'e dönme umutları mahkemeden döndü

2021 sezonunda Haas ile F1'de yarışan Mazepin, kazalarla ve basit çaylak hatalarıyla dolu bir sezon geçirmiş, gelecek için pek de umut vadetmemişti.

Finansal sebeplerden ötürü 2022 sezonu için de sözleşme imzalayan Rus sürücünün Haas macerası, takımın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hem kendisinin sözleşmesini, hem de babasının şirketi Uralkali ile olan ortaklığını feshetmesinin ardından sona erdi.

Dahası, babasının Vladimir Putin'e yakın olması nedeniyle İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nde kara listede bulunan Mazepin, ne farklı serilerde yarışabiliyor, ne de test pilotu olarak F1'e dönemiyor -özellikle İngiltere'deki yaptırımlar büyük sıkıntı, çünkü birçok F1 takımının fabrikası burada.

Birçok ülkede yaptırımlara karşı dava açan Mazepin için işlerin pek iyi gittiği de söylenemez.

Konuyla ilgili BBC Sport'un son haberinde, "Mazepin'i temsil eden avukatlar Perşembe günü Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada Sayın Yargıç Linden'den yaptırımların geçici olarak askıya alınmasını, böylece Mazepin'in F1 takımlarıyla görüşmelere başlamak üzere Birleşik Krallık'a seyahat edebilmesini talep ettiler."

"Yargıç, delil dengesinin geçici tedbir kararı verilmesine karşı ağır bastığı konusunda 'oldukça tatmin olduğunu' söyleyerek başvurularını reddetti."

Mazepin şimdi 19 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye karşı açacağı davanın sonucuna bel bağlamış durumda.