Bisiklet kazası yapan Stroll, sezon öncesi testlerini kaçıracak!
Aston Martin, bisiklet kazası yapan Lance Stroll'un Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testlerini kaçıracağını duyurdu.
Lance Stroll, geçen hafta gerçekleştirilen AMR23 lansmanında yer almış hatta birkaç gün sonra Silverstone'da yapılan shakedown'da da yeni aracın tadına bakmıştı.
Fakat bugün Kanadalı pilottan kötü bir haber geldi; Stroll, bisiklet antrenmanı yaptığı sırada düşerek sakatlandı.
Takım, bu kazanın İspanya'da yaşandığını doğrularken, kazanın boyutunu "küçük" şeklinde yorumladı. Yine de bu küçük kaza, bu hafta yapılacak sezon öncesi testlerini kaçırmasına neden olacak.
Stroll, son derece değerli olan pist üstü süresini kaybedecek fakat Bahreyn GP'de yarışabilmesi için bu süreye ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor.
Takım, Stroll'un henüz Bahreyn GP'ye katılıp katılmayacağını doğrulamazken, bu konudaki kararın ilerleyen günlerde alınacağını açıkladı.
Stroll, "Sezon hazırlıkları kapsamında, bisikletimle antrenman yaparken talihsiz bir kaza geçirdim..."
"Yine de araca geri dönmeye odaklandım ve takımla birlikte önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım."
"Bu şanssızlıktan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak için motive olmuş durumdayım." dedi.
Testlerde Stroll'un yerini kimin alacağı bilinmiyor. İlk seçenek tüm testi Alonso'nun yürütmesi olabilir.
Bir diğer seçenek ise yedek pilotlar Stoffel Vandoorne veya Felipe Drugovich'i bu testte kullanmak olabilir.
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