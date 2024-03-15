Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Bishop: "Eğer 11 tane takım olsaydı Bearman şu anda gridde olurdu"

Formula 1 muhabiri Matt Bishop, Oliver Bearman gibi adaylara bir şans vermek için gridin genişletilmesi çağrısında bulundu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, prepares in the garage before the Race

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, prepares in the garage before the Race

Mark Sutton / Motorsport Images

Andretti'nin Amerikan markası Cadillac ile birlikte Formula 1 gridine katılma çabası, 2023 sezonunun büyük bölümünde ve yeni yılda önemli bir tartışma konusu oldu, ancak çabaları büyük bir darbe aldı.

FIA, Andretti-Cadillac F1 vizyonunun arkasında dururken,F1 2024 sezonu öncesinde tekliflerini reddetti.

Bazı pistlerin 11. bir takımı ağırlamakta zorlanacağı yönündeki önerilerin ardından Motorsport Magazine için yazan Bishop, F1'in 'pist içi aksiyonun bu kadar tahmin edilebilir olmadığı' bir dönem olduğunu iddia ettiği 2010 sezonuna geri dönerek, o yılki Bahreyn sezon açılışında 24 aracın gridde yer aldığına ve bu durumun daha sonra da devam ettiğine dikkat çekti.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu nedenle Michael ve Mario Andretti'nin yanı sıra Formula 1 başkanı Stefano Domenicali'nin, özellikle de Oliver Bearman'ın Ferrari için Suudi Arabistan'daki son derece etkileyici performansının altını çiziyor.

Bishop, "2010 Bahreyn Grand Prix'sinde grid 24 araçtan oluşuyordu. Garajda 12 takımı da barındıracak yer vardı. Michael ve Mario Andretti (ve Stefano Domenicali de), lütfen not alın."

"Eğer şu anda gridde 12, hatta 11 takım olsaydı, Ollie Bearman'a bir F1 yıldızı olma fırsatı kesinlikle verilirdi. Üç gün önce bunu hak ettiğini kanıtladı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Lewis takıma farklı bir vizyon getirecek"
Sonraki haber Vowles, Magnussen'in Cidde'de uyguladığı taktiklerinin gözden geçirilmesini istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu" Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Son Haberler

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

F1 Formula 1
McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

MGP MotoGP
Katar GP
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil" Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

F1 Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

F1 Formula 1
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak" Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye