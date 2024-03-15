Bishop: "Eğer 11 tane takım olsaydı Bearman şu anda gridde olurdu"
Formula 1 muhabiri Matt Bishop, Oliver Bearman gibi adaylara bir şans vermek için gridin genişletilmesi çağrısında bulundu.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, prepares in the garage before the Race
Mark Sutton / Motorsport Images
Andretti'nin Amerikan markası Cadillac ile birlikte Formula 1 gridine katılma çabası, 2023 sezonunun büyük bölümünde ve yeni yılda önemli bir tartışma konusu oldu, ancak çabaları büyük bir darbe aldı.
FIA, Andretti-Cadillac F1 vizyonunun arkasında dururken,F1 2024 sezonu öncesinde tekliflerini reddetti.
Bazı pistlerin 11. bir takımı ağırlamakta zorlanacağı yönündeki önerilerin ardından Motorsport Magazine için yazan Bishop, F1'in 'pist içi aksiyonun bu kadar tahmin edilebilir olmadığı' bir dönem olduğunu iddia ettiği 2010 sezonuna geri dönerek, o yılki Bahreyn sezon açılışında 24 aracın gridde yer aldığına ve bu durumun daha sonra da devam ettiğine dikkat çekti.
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu nedenle Michael ve Mario Andretti'nin yanı sıra Formula 1 başkanı Stefano Domenicali'nin, özellikle de Oliver Bearman'ın Ferrari için Suudi Arabistan'daki son derece etkileyici performansının altını çiziyor.
Bishop, "2010 Bahreyn Grand Prix'sinde grid 24 araçtan oluşuyordu. Garajda 12 takımı da barındıracak yer vardı. Michael ve Mario Andretti (ve Stefano Domenicali de), lütfen not alın."
"Eğer şu anda gridde 12, hatta 11 takım olsaydı, Ollie Bearman'a bir F1 yıldızı olma fırsatı kesinlikle verilirdi. Üç gün önce bunu hak ettiğini kanıtladı." dedi.
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