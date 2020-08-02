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Formula 1 / Son dakika

Birleşik Krallık polisi, Britanya GP'deki protestocuları tutukladı

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Birleşik Krallık polisi, Britanya GP'deki protestocuları tutukladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik
2 Ağu 2020 22:19

Silverstone ve Northamptonshire Polisi, Britanya GP'nin hemen öncesinde son viraja giderek protesto amaçlı afiş açan 4 göstericiyi tutukladı ve soruşturma başlattı.

Formula 1 araçlarının formasyon turu için hareket etmesinin ardından, Club Corner virajında çevreci grup Extinction Rebellion'a ait pembe bir afiş asıldı.

Daha sonrasında fotoğrafçılar, siyah tulum ve beyaz tişört giyen protestocuların pistten çıkarıldıklarını görüntülediler.

Pistten yapılan açıklamada, piste girmeyi başaran 4 kişinin göz altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yarış içerisinde Northamptonshire Polisi, güvenliklerin pist çevresinde 4 kişiyi buldukları yönünde bilgilendirdi."

"Polis memurları, Silverstone pist yönetimiyle yakından çalışıyorlar ve incelemeyi sürdürüyorlar. Piste giren bu dört isim tutuklandı ve polis gözetimi altında tutuluyor." sözlerine yer verildi.

Formula 1 bu sene koronavirüs protokolleri kapsamında piste alınan insanlar konusunda çok katı kurallar uyguluyor. Bu açıdan 4 protestocunun piste nasıl girdiği bilinmiyor.

F1 yarışları ilk defa böyle bir gösteriye sahne olmuyor. 2013 Belçika GP'de de Greenpeace, Shell'i protesto etmişti.

Extinction Rebellion grubundan yapılan açıklamada, protestocuların yarışı engellemek için değil, milyonlarca insana açık bir mesaj göndermek için orada olduğu belirildi.

 
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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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