Birleşik Krallık polisi, Britanya GP'deki protestocuları tutukladı

Formula 1 araçlarının formasyon turu için hareket etmesinin ardından, Club Corner virajında çevreci grup Extinction Rebellion'a ait pembe bir afiş asıldı.

Daha sonrasında fotoğrafçılar, siyah tulum ve beyaz tişört giyen protestocuların pistten çıkarıldıklarını görüntülediler.

Pistten yapılan açıklamada, piste girmeyi başaran 4 kişinin göz altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yarış içerisinde Northamptonshire Polisi, güvenliklerin pist çevresinde 4 kişiyi buldukları yönünde bilgilendirdi."

"Polis memurları, Silverstone pist yönetimiyle yakından çalışıyorlar ve incelemeyi sürdürüyorlar. Piste giren bu dört isim tutuklandı ve polis gözetimi altında tutuluyor." sözlerine yer verildi.

Formula 1 bu sene koronavirüs protokolleri kapsamında piste alınan insanlar konusunda çok katı kurallar uyguluyor. Bu açıdan 4 protestocunun piste nasıl girdiği bilinmiyor.

F1 yarışları ilk defa böyle bir gösteriye sahne olmuyor. 2013 Belçika GP'de de Greenpeace, Shell'i protesto etmişti.

Extinction Rebellion grubundan yapılan açıklamada, protestocuların yarışı engellemek için değil, milyonlarca insana açık bir mesaj göndermek için orada olduğu belirildi.