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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

F1 Birleşik Devletler GP saat kaçta, hangi kanalda? 21-23 Ekim Yarış Programı

2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (21-23 Ekim) gerçekleştirilecek olan Birleşik Devletler GP ile devam ediyor. Peki F1 Birleşik Devletler GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Can Çarpıcı
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F1 Birleşik Devletler GP saat kaçta, hangi kanalda? 21-23 Ekim Yarış Programı
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Formula 1, Miami'deki yarışın ardından bu sezon ikinci kez Birleşik Devletlere gidiyor. F1 padoğu, 2019'dan bu yana ilk kez Asya'da yarışmasının ardından 2 haftalık bir ara verdi. Bu ufak ara sona erdi ve Formula 1, sezonun 19. yarışı için bu hafta sonu Austin, Teksas'a geliyor. 

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile kısa bir sürede pilotların favori yarışlarından birisi olan Birleşik Devletler GP öncesinde puan durumu nasıl? 

Son yarış olan Japonya GP'de dominant bir zafere ulaşan ve şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, geçen yıl kazandığı Birleşik Devletler GP öncesinde 366 puanla lider konumunda. 

Pilotlar Şampiyonası'nda şampiyon belli olsa da 2. sıra için yakın bir mücadele söz konusu. Şampiyon Verstappen'in arkasında onun takım arkadaşı Sergio Perez yer alıyor. Meksikalı pilot 253 puana sahip. 

Üçüncü sıradaki Charles Leclerc ise Perez'in sadece bir puan arkasında ve Red Bull pilotunu geçip şampiyonada en azından ikinci sırayı almak istiyor. Fakat Monakolu pilotu zor bir Amerika yarışı bekliyor olabilir çünkü kaynaklarımıza göre, kendisi bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçerek grid cezası alacak. 

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pilotlar Şampiyonasında şampiyonluğunu ilan eden Red Bull, Markalar Şampiyonasında da ilk sırada yer alıyor ve kupayı eve götürmeye çok yakın. 

COTA'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde Red Bull 619 puanla lider. Onun en yakın takipçisi Ferrari ise 454 puanla ikinci. Son 8 sezonun Markalar Şampiyonu Mercedes ise 387 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 

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Seans saatleri

COTA'da pist üstü aksiyonu, 21 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak olan 1. antrenman seansı ile start alacak. Ardından cumayı cumartesiye bağlayan gece, 1. antrenman seansından 3 saat kadar sonra, TSİ 01.00'de 2. antrenman seansı gerçekleştirilecek. 

22 Ekim Cumartesi akşamı TSİ 22.00'de sıralama seansından önceki son antrenman seansı gerçekleştirilecek. Ardından gözler, cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 01.00'de başlayacak sıralama turlarına çevrilecek. 

Grand Prix ise 23 Ekim Pazar akşamı TSİ 22.00'de start alacak. 

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak. 

Bu hafta sonu ayrıca MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WRC, ADAC GT Masters ve NLS serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Bu hafta sonu pistlere çıkacak temsilcilerimiz Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü, Ayhancan Güven ve Emir Aşarı'ya başarılar dileriz. 

 
Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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