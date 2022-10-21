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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Antrenman raporu

Amerika GP 1. antrenman: Sainz, Verstappen'in önünde en hızlısı

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Birleşik Devletler GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Amerika GP 1. antrenman: Sainz, Verstappen'in önünde en hızlısı
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Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika'ya geldi ve COTA Pisti'ndeki hafta sonu 1. antrenman seansı ile start aldı.

Singapur ve Japonya'daki yağmurlu yarışların ardından, 1. antrenman seansında takımları Austin'in klasik sıcak havası karşıladı. Seans öncesinde hava sıcaklığı 28, asfalt sıcaklığı ise 38 dereceydi. 

Amerika'daki birinci antrenman seansında birçok yeni yüzle karşılaştık. İtalya GP'de piste çıkan Antonio Giovinazzi, Haas'ta Kevin Magnussen'in yerini aldı. Theo Pourchiare ise Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın koltuğuna oturdu. 

Amerikalı pilot Logan Sargeant Williams'la piste çıkarken; Alex Palou, McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yerini aldı. Ferrari'de ise Charles Leclerc koltuğunu Robert Schwartzman'a bıraktı. 

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Alex Palou, McLaren MCL36, leaves the garage

Alex Palou, McLaren MCL36, leaves the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pit yolunun sonunda yeşil ışığın yanmasıyla birlikte pilotlar piste çıktılar. Herkes COTA Pisti'nin yeni asfaltını görmek istedi ve keşif turları attı. 

Aracında büyük güncellemeler olan Mercedes ise büyük sensörlerle birlikte veri toplamaya başladı. 

Mercedes'in güncellemeleri :

İlk 8 dakika geride kalırken, Antonio Giovinazzi'nin ilk sektörde bariyerlere girdiğini gördük. İtalyan sürücü, ilk sektördeki "S" virajların sonunda aracın arkasını kaybederek bariyerlere girdi. 

Giovinazzi'nin aracı, kazanın ardından bariyerlere sıkışsa da İtalyan sürücü bariyerlerden çıkarak garajına geri dönmeyi başardı. Aracın sadece ön kanadında hasar vardı ama Giovinazzi, bariyerlerden çıkmaya çalışırken debriyajı fazla ısıttığından dolayı vites kutusunun değişmesi gerekti. 

Bu yüzden de Giovinazzi'nin Haas'la çıktığı seans 8 dakikanın ardından sonlanmış oldu. Bu kaza, Giovinazzi'nin ve Haas'ın ihtiyacı olan son şeydi ve belki de 2023 için koltuk şanslarını bitirmiş oldu. 

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Giovinazzi'nin kazası yüzünden kırmızı bayraklar çıkmıştı ve kırmızı bayrakları kaldırılmasının ardından seans devam etti. İlk 25 dakikayı geride bıraktığımızda, Red Bull pilotlar ilk iki sırada yer alıyorlardı. Verstappen 1:37.462 ile liderdi, Perez ise onun 0.8 saniye gerisinde ikinci sıradaydı. 

Birkaç dakika sonra Carlos Sainz ikinci sıraya yükseldi ama o da Verstappen'in 0.8 saniye gerisindeydi. Bu noktada, ilk 3 sıradaki pilot da yumuşak lastikle turluyordu. 

Bundan birkaç dakika sonra ilk önce Sebastian Vettel, ardından Fernando Alonso ikinci sıraya çıktılar. Hem Aston Martin hem de Alpine, oldukça hızlı bir görüntü çizdiler. 

Son 20 dakikaya girildiğinde, Lance Stroll 0.002 saniye farkla ilk sıraya yükselmişti ancak Kanadalı pilot zirvede uzun süre kalamadı. Stroll'ün zirveye çıkmasından birkaç dakika sonra Carlos Sainz geldi ve 1:36.857'lik derecesiyle en hızlı zamanı kaydetti. 

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Seansın geri kalanında Sainz'ın derecesini geçebilen olmadı ve COTA'daki ilk seansı İspanyol sürücü ilk sırada tamamladı. 

Aracın dengesinden memnun olmadığını söyleyen Verstappen, 0.224 saniye geride ikinci sırayı aldı. Büyük ölçüde güncellenen W13'ü ile veriler toplayan Lewis Hamilton ise seansı üçüncü sırada tamamlayarak hafta sonuna pozitif bir başlangıç yaptı. 

Seans boyunca güçlü bir görüntü çizen Aston Martin'de Lance Stroll dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. 

Bu hafta sonu içten yanmalı motor değiştirerek 5 sıra grid cezası alacak olan Sergio Perez, seansı beşinci sırada noktaladı. 

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Tabanına güncellemeler getiren Alpine'de ise Fernando Alonso 6. oldu ve Fransız ekibin güçlü temposunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

George Russell 7. olurken; Pierre Gasly, Lando Norris ve Sebastian Vettel ilk 10'u tamamladılar. Esteban Ocon 11. sırayı aldı, içten yanmalı motorunu değiştireceği ve 5 sıra grid cezası alacağı açıklanan Guanyu Zhou ise 12. oldu. 

Alexander Albon ön taraftaki yol tutuşu eksikliğinden söz ettiği seansı 13. sırada tamamladı. Yuki Tsunoda 14, Mick Schumacher ise 15. oldu. 

16. sırayı alan Shwartzman, daha iyi bir tur zamanıyla gelirken son virajda Verstappen tarafından engellendi. Bundan dolayı da gerçek temposunu gösteremedi. İsrail lisansı ile yarışan pilot, yine de bu seanstan memnun kalacaktır. 

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Logan Sargeant, Williams FW44

Logan Sargeant, Williams FW44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Palou, ilk F1 antrenman seansını 17. sırada noktalarken; onu Pourchaire ve Sargeant takip etti. Seansın ilk dakikalarında kaza yaparak seansı erken noktalayan Giovinazzi ise sonuncu sırayı aldı. 

Birleşik Devletler GP 2. antrenman seansı, TSİ 01.00'de başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 19 1'36.857     204.908
2 Netherlands Max Verstappen 15 1'37.081 0.224 0.224 204.435
3 United Kingdom Lewis Hamilton 20 1'37.332 0.475 0.251 203.908
4 Canada Lance Stroll 23 1'37.460 0.603 0.128 203.640
5 Mexico Sergio Perez 19 1'37.515 0.658 0.055 203.525
6 Spain Fernando Alonso 25 1'37.713 0.856 0.198 203.113
7 United Kingdom George Russell 23 1'37.802 0.945 0.089 202.928
8 France Pierre Gasly 24 1'37.810 0.953 0.008 202.911
9 United Kingdom Lando Norris 23 1'37.856 0.999 0.046 202.816
10 Germany Sebastian Vettel 25 1'38.041 1.184 0.185 202.433
11 France Esteban Ocon 24 1'38.102 1.245 0.061 202.307
12 China Guan Yu Zhou 21 1'38.276 1.419 0.174 201.949
13 Thailand Alexander Albon 21 1'38.422 1.565 0.146 201.650
14 Japan Yuki Tsunoda 23 1'38.898 2.041 0.476 200.679
15 Germany Mick Schumacher 20 1'38.922 2.065 0.024 200.630
16 Russian Federation Robert Shwartzman 21 1'38.951 2.094 0.029 200.572
17 Spain Alex Palou 21 1'39.911 3.054 0.960 198.644
18 France Théo Pourchaire 19 1'40.175 3.318 0.264 198.121
19 United States Logan Sargeant 23 1'40.325 3.468 0.150 197.825
20 Italy Antonio Giovinazzi 4 1'43.063 6.206 2.738 192.569
Tüm sonuçları görüntüle
Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13

Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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