Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!

Virüs salgınının sıkı önlemler alınan padok üzerindeki etkisi konusunda endişeler bulunurken, takımlar hasta olan herhangi bir personelin başkalarına virüs bulaştırma şansını en aza indirgemek için dikkatli davranmaya devam ediyorlar.

Pistte ateş belirtileri gösteren bazı takım çalışanları vardı ve ilk vakalarla baş etmek için bir acil durum eylem planı oluşturuldu.

McLaren takımının bir, Haas'ın ise iki çalışanı, Albert Park'ta özel bir odaya kapatıldılar ve burada sağlık durumları hakkında çok sayıda testten geçirildiler.

Testlerin sonuçlarının birkaç saat sonra çıkması bekleniyor ve her iki takım personeli de otellerine geri dönmüş durumda. Virüs durumları tam olarak netleşinceye kadar kendilerini tecrit durumuna getirdiler.

Takım çalışanlarından herhangi birinde Coronavirüs olduğu tespit edilirse, bunun F1 ve Avustralya Grand Prix'si için ne anlama geleceği bilinmiyor.

Avustralya, virüs konusundaki tedbirlerini artırdı ve Çarşamba akşamından itibaren İtalyan vatandaşların ülkeye seyahat etmesini yasakladığını açıkladı.

Bu hamle, önceden Melbourne'e seyahat edebilen Ferrari, AlphaTauri ve Pirelli'nin İtalyan personelini etkilemedi.

F1, bu haftanın başında koronavirüs krizini ele almak için bilimsel bir yaklaşım benimsediğini ve personelin etkilenmesi halinde bir eylem planı hazırladığını açıklamıştı.