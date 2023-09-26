Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Mercedes pilotlarının farklı stratejiler benimsemesiyle, Hamilton ve Russell Pazar günü pist üstünde mücadele etti.

Russell yarışın başlarında Hamilton'ı son virajda geçmiş gibi görünürken, Hamilton düzlükte pozisyonunu geri aldı.

Russell daha sonra yüksek hızlı Spoon Virajı'nda Hamilton tarafından pist dışına itildi. Carlos Sainz'in Ferrari'sinin baskısı altında kalan ikili kapanış turlarında yeniden bir araya geldi.

Beşinci sırada olan Russell, Sainz'ın atağından korunmak için Hamilton'ın DRS'sini istedi.

Ardından Russell, altıncılığı Sainz'a kaptırdı. Sky F1 yorumcusu ve eski Mercedes yedek pilotu Anthony Davidson takımı Russell'ın ricalarını görmezden gelerek yanlış karar vermekle suçlayanlar arasında yer aldı.

2010-2013 yılları arasında Mercedes'in geliştirme pilotu olan Bird, Hamilton ve Russell arasındaki gerilimin Mercedes için bir sorun teşkil edebileceği yönündeki iddiaları reddetti ve takımın Suzuka'daki genel rekabet eksikliğinin zararı sınırlayacağında ısrar etti.

Formula E racer Sam Bird Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine katılan Bird şunları söyledi: "Bu Russell için altıncılık yerine yedincilik demek."

"Eğer bu podyum için olsaydı daha büyük bir sorun olurdu, ancak biraz daha düşük bir pozisyon için olması, endişeyi azaltıyor."

"Ama günün sonunda onlar yarış pilotları. Her pozisyon için mücadele etmek istiyorlar."

"Bana George'un 'Elbette Lewis, yanımdan geç ve ben de orada oturayım' diyeceğini söyleyemezsiniz."

"Her zaman böyle bir düşünce yapısına sahip olamazsınız. Carlos Sainz için Singapur'da durum farklıydı çünkü o liderdi. Takım arkadaşınızla mücadele ediyorsanız durum farklıdır."

Mercedes, en son Russell'ın 2022'deki Brezilya GP zaferiyle galibiyet elde etmişti. Hamilton ise en son 2021 Suudi Arabistan GP'de zafere ulaşmıştı.