Bird: "Red Bull, tarihine Ferrari kadar sahip çıkmıyor"

Haberi dinle

Enzo Ferrari'nin 1947 yılında kendi adını taşıyan takımı kurmasıyla Ferrari, İtalyan Grand Prix hafta sonunda bağımsız bir üretici olarak 75. yıl dönümlerini kutladı.

75. yıl dönümlerine özel Ferrari, Monza'ya özel bir tasarımla geldi. Araçlara Enzo Ferrari'nin memleketi Modena'nın şehir renklerini temsil etmek için sarı detaylar eklendi, pilotlar ise bir defaya mahsus sarı tulumlarla ve kasklarla yarıştı.

Yarış günü Ferrari'yi İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Ferrari başkanı John Elkann ziyaret etti. Takım patronu Mattia Binotto, yarış öncesinde her ikisiyle de vakit geçirdi.

Jaguar Formula E pilotu Sam Bird, Ferrari'nin bu tarz kutlamalarla diğer takımlardan ayrıldığını düşünüyor. Ferrari'nin şampiyonadaki ana rakibi Red Bull, takımları için bu tarz kutlamalara yer vermiyor.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Bird ve podcast sahibi Jennie Gow, Christian Horner'ın neredeyse yirmi yıllık takımdan sorumlu olduğu Red Bull takım patronu olarak bu tarz etkinlikler yapmamalarını tartıştı.

The Ferrari team celebrate 75 years Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bird, "Ferrari'nin çok köklü bir geçmişi var."

"Demek istediğim, Monza'da 75. yıllarını kutladılar ve padokta çok fazla insanın Ferrari garajı tarafından ağırlandığını gördük."

"Böylesine tarihi bir takımın, galibiyet elde etmek için her zaman üzerinde bir baskı vardır."

"Bu tarz bir kutlama ya da etkinliği Red Bull'da hiç gördünüz mü? Helmut Marko, Dietrich Mateschiz ve takım patronu Christian Horner'ı her zaman padokta görüyoruz ancak hiçbir zaman yıl dönümü kutlaması yapılmadı."

"Ferrari ise böyle bir kutlama yapıp bir sürü insanı ağırlıyor."

“Red Bull sadece yarışmaya devam ediyor. Sadece çıkıp yarışı kazanmaya odaklılar ve hepsi bu kadar. Belki gelecekte bu durum daha farklı olacaktır."

"Ancak şu an için Ferrari'nin de tarihi nedeniyle çok baskı altında olduğunu düşünüyorum." dedi.