Bird: "Perez, Gasly veya Albon'a göre daha iyi bir seçenek"
Formula E sürücüsü Sam Bird'e göre Red Bull için Sergio Perez en iyi seçenek; özellikle de takımın bir şeyler beklediği Pierre Gasly ve Alex Albon ikilisine kıyasla.
Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılmasının ardından bir süre Verstappen'in takım arkadaşı konusunda dikiş tutturamayan Red Bull, ilk olarak 2019 sezonunun başında Gasly ile anlaşmıştı.
Toro Rosso'da sadece 1.5 sezonun ardından ana takıma yükseltildiğinde bir hayli afallayan Gasly sadece 12 yarış sonra eski takımına geri gönderildi, Gasly'nin yerini ise Albon doldurdu.
2019 sezonunun ilk yarısında fena bir iş ortaya koymayan ve Gasly'nin aksine bitirdiği tüm yarışları ilk altıda tamamlayarak gereğini yapan Albon, 2020 sezonunda ise büyük bir düşüş yaşayarak takım arkadaşının temposuna hiç ayak uyduramadı.
Genç sürücülerin başarısızlığından ötürü Mark Webber'den bu yana ilk kez dışarıdan pilot almayı değerlendiren Red Bull'un tercihi ise koltuğunu Sebastian Vettel'e kaybeden Perez oldu; Meksikalı pilotun diğer iki isme göre çok daha iyi bir iş çıkarttığını söylemek mümkün.
BBC'nin Chequered Flag isimli podcast'ine konuşan Sam Bird'e göre Perez'i genç pilotlara göre daha değerli yapan şey işini eksiksiz yapması.
Bird, "Perez yapması gerekeni yapıyor, kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Verstappen'in ihtiyacı olan ikinci pilot kendisi, Red Bull'un da buna ihtiyacı var."
"Verstappen'in takımın lideri olduğunu biliyoruz ve bu asla değişmeyecek. Bu durumda Perez işini iyi yapıyor diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle!" dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Kendisine "Perez'in gerçekten Gasly veya Albon'dan daha mı iyi olduğu" sorulan Bird, Red Bull'un -diğer iki ismin aksine- takımın Perez'den Verstappen ile aynı tempoyu tutturmasını istemediklerini söylüyor.
Bird, "Albon ve Gasly takımdayken her zaman soru işaretleri vardı, ancak Perez'in takımdaki rolü hakkında herhangi bir soru işareti yok gibi görünüyor. Herkes onun Max Verstappen'den 0.2-0.4 saniye yavaş olmasından memnun, kimse bunu sorun etmiyor."
"Albon ve Gasly genç isimlerdi, dolayısıyla sorgulanıyordu. Perez ise 10-12 yıldır F1'de, herkes onun yapabileceklerini ve yapamayacaklarını biliyor. Burada belli bir görevi yerine getirmek için bulunuyor."
"Gününde olduğunda, harika bir yarış çıkarabilir, işler yolunda giderse galibiyete de ulaşabilir, takım da buna ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden kendisinin Max Verstappen için mükemmel bir iki numara olduğunu düşünüyorum Yani, o koltukta başka kimi oturtmak isterdiniz? İki tane bir numara olmasını mı tercih ederdiniz?
"Perez rolünü yerine getirdi, şampiyonada ilk üçe girdi, Red Bull'un takımlar şampiyonasını kazanmasına yardımcı oldu, birkaç da galibiyet aldı. Bir yıl içinde hem Monako'da, hem de Singapur'da galibiyete ulaşmak çok havalı." dedi.
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