Bird: "Mercedes, düşünüldüğü kadar kötü durumda değil"

Monako Grand Prix'sinde 'zeropod' tasarımından vazgeçerek W14 aracına birtakım güncellemeler getiren Mercedes'in İspanya ve Kanada yarışlarında podyuma çıkarak ileriye doğru bir adım attığı görüldü ancak bu adım Avusturya Grand Prix'sinde sekteye uğradı.

Britanya Grand Prix'sinde de Mercedes, Lando Norris'in ikinci ve Oscar Piastri'nin dördüncü olmasıyla McLaren'e yenildi.

Güvenlik aracı zamanlamasıyla avantaj elde ederek pite giren Lewis Hamilton, yarış yeniden başladığında sahip olduğu yumuşak lastiklere rağmen sert lastikli Norris'e atak yapamadı.

Yarış sonunda Hamilton üçüncü olurken, takım arkadaşı George Russell diğer McLaren'in ardında beşinci oldu.

Ancak Formula E pilotu Bird, Silverstone'da elde ettikleri sonuca rağmen Brackley ekibinin kötü bir durumda olmadığını söylüyor.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Bird, "Mercedes'in yapması gereken bazı şeyler var. Lafı dolandırmayalım, olmak istedikleri yerde değiller."

"Ama aynı zamanda Mercedes'ten [takımın iletişim müdürü] Bradley Lord ile konuştuğumda bana 'Sam kimse şunu unutmamalı: Şu anda Dünya Şampiyonası'nda ikinciyiz' dedi."

Formula E racer Sam Bird Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yani evet, olmak istedikleri yerde değiller ama olmak istedikleri yerden sadece bir sıra uzaktalar. Tamam, Red Bull'a yetişmeleri için önlerinde uzun bir yol var ama her şey o kadar da kötü değil."

"Ama bu doğru, değil mi? Dünya Şampiyonası'nda altıncı değiller, ikinci sıradalar. Gelişmeleri gereken çok yer var ama olmak istedikleri yerin bir adım uzağındalar." dedi.

Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 208 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Hamilton Pilotlar Şampiyonası'nda dördüncü, Russell ise altıncı sırada yer alıyor.

Hamilton'a göre takım, W14'ün güçlü ve zayıf yanlarının arkında ve Britanyalı pilot aracın tasarımında bir sonraki adımın ne olacağı konusunda 'ciddi görüşmeler' yapmanın zamanının geldiğini söylüyor.

Hamilton, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Hafta sonu bizim için bir gerçeklik kontrolü oldu ve bence fabrikada ciddi görüşmeler yapmamız gerekiyor."

"Pilotlar yarış temposunda iyiyiz ancak araçta bazı ciddi zayıflıklar var; bunun kanıtı da McLaren'ın ilerlemesi."