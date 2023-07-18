Kayıt Ol
Önceki / Albon: "Williams sezonu yedinci bitirebilir" Sonraki / F1, bu hafta sonu yeni sıralama formatını ilk kez test edecek
Formula 1 Haberler

Bird: "Mercedes, düşünüldüğü kadar kötü durumda değil"

Sam Bird, son yarışta Mercedes ve McLaren'ın gösterdiği performanslara rağmen takımın kötü bir durumda olduğuna inanmıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Monako Grand Prix'sinde 'zeropod' tasarımından vazgeçerek W14 aracına birtakım güncellemeler getiren Mercedes'in İspanya ve Kanada yarışlarında podyuma çıkarak ileriye doğru bir adım attığı görüldü ancak bu adım Avusturya Grand Prix'sinde sekteye uğradı.

Britanya Grand Prix'sinde de Mercedes, Lando Norris'in ikinci ve Oscar Piastri'nin dördüncü olmasıyla McLaren'e yenildi.

Güvenlik aracı zamanlamasıyla avantaj elde ederek pite giren Lewis Hamilton, yarış yeniden başladığında sahip olduğu yumuşak lastiklere rağmen sert lastikli Norris'e atak yapamadı. 

Yarış sonunda Hamilton üçüncü olurken, takım arkadaşı George Russell diğer McLaren'in ardında beşinci oldu.

Ancak Formula E pilotu Bird, Silverstone'da elde ettikleri sonuca rağmen Brackley ekibinin kötü bir durumda olmadığını söylüyor.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Bird, "Mercedes'in yapması gereken bazı şeyler var. Lafı dolandırmayalım, olmak istedikleri yerde değiller." 

"Ama aynı zamanda Mercedes'ten [takımın iletişim müdürü] Bradley Lord ile konuştuğumda bana 'Sam kimse şunu unutmamalı: Şu anda Dünya Şampiyonası'nda ikinciyiz' dedi."

Formula E racer Sam Bird

Formula E racer Sam Bird

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yani evet, olmak istedikleri yerde değiller ama olmak istedikleri yerden sadece bir sıra uzaktalar. Tamam, Red Bull'a yetişmeleri için önlerinde uzun bir yol var ama her şey o kadar da kötü değil."

"Ama bu doğru, değil mi? Dünya Şampiyonası'nda altıncı değiller, ikinci sıradalar. Gelişmeleri gereken çok yer var ama olmak istedikleri yerin bir adım uzağındalar." dedi.

Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 208 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Hamilton Pilotlar Şampiyonası'nda dördüncü, Russell ise altıncı sırada yer alıyor.

Hamilton'a göre takım, W14'ün güçlü ve zayıf yanlarının arkında ve Britanyalı pilot aracın tasarımında bir sonraki adımın ne olacağı konusunda 'ciddi görüşmeler' yapmanın zamanının geldiğini söylüyor.

Hamilton, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Hafta sonu bizim için bir gerçeklik kontrolü oldu ve bence fabrikada ciddi görüşmeler yapmamız gerekiyor."

"Pilotlar yarış temposunda iyiyiz ancak araçta bazı ciddi zayıflıklar var; bunun kanıtı da McLaren'ın ilerlemesi."

paylaşım
yorumlar

Albon: "Williams sezonu yedinci bitirebilir"

F1, bu hafta sonu yeni sıralama formatını ilk kez test edecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Formula 1

Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

Formula 1

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

F1 teknik şefi, 2026 motor düzenlemeleri hakkında: "Ne yaptığımızı biliyoruz"

F1 teknik şefi, 2026 motor düzenlemeleri hakkında: "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Formula 1

F1 teknik şefi, 2026 motor düzenlemeleri hakkında: "Ne yaptığımızı biliyoruz" F1 teknik şefi, 2026 motor düzenlemeleri hakkında: "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Son Haberler

Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?

Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?

F1 Formula 1

Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?

Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

F1 Formula 1

Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"

Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"

SBK World Superbike
Imola

Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

F1 Formula 1

Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol