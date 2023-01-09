Bird: "Leclerc, Verstappen karşısında kendine güvenecektir"
Formula E sürücüsü Sam Bird, Charles Leclerc'in Max Verstappen ile mücadele edecek bir araca sahip olması halinde 2023'te zafer için savaşacağına inanıyor.
2022 sezonu, başlangıçta Ferrari ve Red Bull pilotları arasında bir düello olacak gibi görünüyordu; sezonun ilk dört yarış zaferini iki takım paylaştı ve birbirleriyle rekabet edecek gibi görünen araçlara sahiplerdi.
Ancak Ferrari'de yıl boyunca görülen bir dizi strateji ve pilot hatası, sezonda dokuz pole pozisyonu almasına rağmen -diğer tüm pilotlardan daha fazla- Leclerc'in ilk şampiyonluğu için mücadele etme şansını yavaş yavaş ortadan kaldırdı.
Verstappen'in Red Bull ile elde ettiği tüm zamanların rekoru olan on beş zafere karşılık Leclerc, 2022'de üç zafer elde etti; Bird bu başarıyı 'bir daha göremeyeceğini' söylüyor ancak bu durum Ferrari pilotunun 2023'te, iki kez Dünya Şampiyonu Verstappen'e karşı mücadele edebileceğine olan inancını sarsmayacak.
BBC’nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Bird, “Her takım, kadrosunda Leclerc'i ister. Elbette isterler, o griddeki en iyi pilotlardan biri."
“Leclerc, Ferrari'nin gelecek yıl kendisine; Verstappen ile mücadele edebilecek bir araç vermesini çok istiyor çünkü o, Verstappen karşısında kendisine güvenecektir."
“Kışa, 'Şampiyonluk için savaşacak bir aracım yoktu, eğer bana istediğim aracı verirlerse; Verstappen ile kafa kafaya mücadele edeceğim' diye düşünerek girecek." dedi.
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