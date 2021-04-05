Domenicali: ''Birçok yatırımcı Formula 1’in kapısını çalıyor''

Ferrari'nin eski takım patronlarından Domenicali, 2021'in başında Chase Carey'den Formula 1'in yönetimini devraldı.

Bu, sporu geliştirmeyi ve ileri götürmeyi gerektiren bir görev ama Domenicali, Bernie Ecclestone’ın yarattığı Formula 1 dünyasına her zaman saygı duyacağını belirtti.

Domenicali, Auto Bild ile yaptığı röportajda "Kendimi Bernie ile aynı kefeye koymak istemiyorum."

“O, Formula 1’i dünya çapında tanınan bir spor haline getirdi. F1’e bebeği gibi bakıyordu. Ben görevi, F1’de yeni bir çağ başlatan Chase Carey’den devralıyorum.''

''Takımlarla temel bir kontratımız var. Bütçe sınırlamamız var. Bu iki element bize gelecek için istikrar sağlıyor. Ayrıca unutulmaması gereken şu ki, Formula 1, finansal piyasadan da çok fazla ilgi ve talep görüyor.''

“Birçok yatırımcı kapımızı çalıyor. Bu iyi bir işaret.” dedi.

Formula 1 basamaklarının en üstünde yer almayı hiç bekleyip beklemediği sorulduğunda, Domenicali şu şekilde cevap verdi: "Kesinlikle hayır. Daha bir lise mezunuyken Imola’da padoğa kamyonları park ettiğim günleri hâlâ hatırlıyorum.''

"Tutkulu bir Formula 1 hayranıydım ve Bernie Ecclestone’ın olduğu konuma ulaşmak benim için yıldızlara ulaşmak kadar imkansızdı. Sonra, yıllar geçti, Ferrari ile birlikte o dünyanın bir parçası oldum ve şimdi CEO'yum. Bunu büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum.”

Domenicali, şu anda Formula 1’in geleceğini şekillendirme işinin onun elinde olduğu ve onun bu konudaki vizyonu sorulduğunda, ”Her şeyden önce, F1'in taraftarlarının eğlendirmesi, takımlar için sürdürülebilir bir platform sağlanması ve sürücülere üstün yeteneklerini gösterme fırsatı tanıyabilmesi gereken bir spor olması gerekiyor."

“Aynı zamanda, üreticilere bir laboratuvarda olduğu gibi yol için teknolojilerini geliştirme ve dünyaya tanıtma fırsatını sunmak istiyoruz.”

"Sonuçta, unutmamalıyız ki bizim hibrit motorlarımız dünyadaki en verimli motorlardır. Sadece 100 kilo benzin ile kısa sürede 305 kilometre yol alıyoruz. Bu benzersizdir ve gelecekte bu teknolojiyi sürdürülebilir yakıtla bir sonraki seviyeye taşımak istiyoruz. Ayrıca mevcut üreticileri tutmak ve yenilerini çekmek istiyoruz.''

“Aynı şekilde, genç nesil hayranların dilinden de konuşmalı ve onlara Formula 1'i sevdirmeliyiz.”