Bir yerlerde hata yaptıklarını kabul eden Marko: "Zaman zaman 1 sn daha yavaş kaldık"

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Marko, Sprint yarışından önce yarışa ikinci sıradan başlayan ve ana rakipleri daha geride olan Max Verstappen'in Sprint'i çok rahat bir şekilde kazanacağını söylemişti.

Yarışa orta lastiklerle başlayan Verstappen, startta daha sert lastiklere rağmen arkasından genel George Russell baskısına cevap vererek yerini korudu ve çok geçmeden Kevin Magnussen'i geçerek liderliğe yükseldi.

Ancak Verstappen, orta lastiklerle çok iyi tempo tutturamadı ve 24 turluk Sprint'te arkasındaki Russell karşısında fark açamadı. Russell, bir süre sonra Verstappen'i baskı altına aldı ve birkaç denemenin ardından geçerek liderliğe yükseldi ve Sprint'i kazanan isim oldu.

Verstappen, Russell'ın ardından Carlos Sainz ve Lewis Hamilton'a da geçildi ve 4. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Marko, bazı hatalar yaptıklarını fark ettiklerini ve durumu düzeltmenin pek kolay olmayabileceğini söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Orta lastikler çalışmadı, yanlış karardı. Ancak zayıf yönümüz orta sektördü. Orada zaman zaman neredeyse 1 sn kaybettik ve yeteri kadar hızlı değildik."

"Gece bu sorunları çözmek için sıkı çalışacağız ancak zor olacak. Pek fazla bir şeyi değiştiremiyoruz. Mercedes güçlüydü. Kıskanmadan bunu kabullenmeliyiz ve yarışta neler yapabileceğimize bakmalıyız." dedi.

Sprint yarışında Red Bull pilotları, lastik aşınması konusunda diğerlerinden daha fazla sorun yaşadılar.

Marko, "Ya biz bir şeyleri yanlış yaptık ya da diğerleri bazı şeyleri çok daha iyi yaptı. Russell ile mücadelelerinde Max'in ön lastiği oldukça hızlı bir şekilde aşırı ısındı." dedi.

Sprint'in son bölümünde Verstappen, Perez'in önüne kadar düşmüştü. Perez, Verstappen'in yaklaşık 1.5 sn gerisindeyken telsizden öne geçirilip geçirilemeyeceğini, ekstra puanlara ihtiyacının olduğunu söylemişti ancak takımdan bu konuda istediği cevabı alamadı.

Marko, "Sergio da uzun vadede Hamilton'un performansına ayak uyduramadı. Onun lastikleri de bitmişti. Bu açıdan birçok şey yanlış gitti ya da hayal ettiğimiz gibi gitmedi." dedi.