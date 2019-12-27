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Formula 1 / Son dakika

Sözleşmesinin devam edecek olması, Sainz’a yardımcı olmuş

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Sözleşmesinin devam edecek olması, Sainz’a yardımcı olmuş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Ara 2019 13:48

Carlos Sainz, McLaren ile bir seneden uzun süreli bir sözleşmesinin olmasının, kendisine 2019’da gerçekten neler yapabileceğini gösterme şansı verdiğini söyledi.

Sainz, Renault ile geçirdiği 2018’den sonra bu sene McLaren’a katılmıştı. İspanyol sürücü, ayrılmadan önce Fransız üreticiyle çıktığı son yarışların garip olduğunu söylemişti.

McLaren ile iki yıllık bir kontrat yapan Sainz için 2019 senesi, geleceğinin kesin olarak belli olduğu ilk seneydi.

Sainz, bu sayede insanların daha önce görmediği “yeni Sainz’ı” gösterebildiğini söyledi.

Sainz, “Bu istikrar bana, genel olarak padoktakilerin ya da insanların görmediği yeni Carlos’u gösterme şansı verdi.”

“Bunun içimde olduğunu biliyordum, sanırım sadece doğru ortama ve zihniyete ihtiyacım vardı.” dedi.

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İspanyol sürücü, sözleşmesinin devam edecek olmasının, yarışırken hissettiği baskıyı değiştirdiğini söyledi.

“Hiç böyle bir güvenceye sahip olmamıştım. Yani hissetmeseniz bile ve bunun hakkında düşünmek istemeseniz bile artık iyi sonuçlar alma baskısı var.”

“2018’den 2019’a geçerken yardımcı olan birkaç değişiklik vardı. Ancak asıl yardımcı olan şey, atak yapmanız için gereken ekstra güven.”

“Örneğin önceki yıllarda, bu sene Bahreyn’de Max’e yaptığım ataktan önce iki kere düşünebilirdim. Çünkü 5. veya 6. sırayı almam gerekirdi. Benim için çok iyi bir sonuç olduğunu düşünürdüm ve ‘Max’e pek atak yapmayayım, zaten beni yarışın sonunda geçecek’ derdim.”

“Ancak artık, ‘Hayır, zorlayacağım ve elimden gelenin en iyisini deneyeceğim.’ diye düşünüyorum. Çünkü sonunda biraz istikrara sahibim ve kendim gibi olabileceğim bir yerdeyim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Pablo Elizalde

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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