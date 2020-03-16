Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!
Pirelli, Formula 1 yarışı için Melbourne'e giden personelinden birinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dünyayı etkisi altına Coronavirüs nedeniyle pek çok motor sporları etkinliği ya iptal edildi ya da ertelendi.
Formula 1, başlangıçta Melbourne yarışını yapmayı planlamıştı ve tüm F1 dünyası, yarış için Avustralya'ya gitti. Ancak virüs belirtisi gösteren bir McLaren çalışanının Coronavirüs testi pozitif çıktı.
Daha sonra da yarış zaten iptal edildi. Şimdiye kadar tek virüs vakası buydu.
Ancak merkezi, virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da yer alan Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, bugün çalışanlarından birisinde Coronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Bu isim, Pirelli'nin Melbourne'e götürdüğü ekipte yer alıyor.
Pirelli'den yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pirelli F1 ekibinin bir üyesinin dün Melbourne'de yaptığı COVID-19 testi pozitif çıktı."
"İlgili kişi şu anda Avustralya sağlık yetkilileri tarafından uygulanan tüm ilgili prosedürleri uyguluyor."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!
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