Formula 1

Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?

Kimi Antonelli'nin 2026'da 20 yaşında kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından FIA kuralları, 17 yaşındaki bir pilotun bile şampiyon olabilmesine teorik olarak izin veriyor.

Stefan Ehlen Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 06:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Kimi Antonelli, 2026 sezonunda 20 yıl 68 günlükken Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşarak Sebastian Vettel’e ait en genç şampiyon unvanını üç yıldan fazla bir farkla geride bıraktı. Ancak İtalyan yıldızın bu tarihi rekoru sonsuza kadar koruyup koruyamayacağı sorusu, FIA düzenlemelerini yeniden gündeme getirdi.

Uluslararası Spor Yasası kurallarına göre bir pilotun F1'de yarışabilmesi için normal şartlarda 18 yaşını doldurması gerekse de kural kitabında yer alan özel bir esneklik maddesi 17 yaşındakilere de Antonelli’nin rekorunu iki yıldan fazla geliştirmesine kapı aralıyor.

FIA kurallarında 17 yaş istisnası ve Max Verstappen etkisi

FIA'nın Uluslararası Spor Yasası Ek L belgesinin 13.1.2 maddesi uyarınca, bir pilotun ilk F1 yarışına çıkabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekiyor. Ancak 2024 yılında kural kitabına eklenen istisnai maddede şu ifadelere yer veriliyor: "Tek koltuklu kategorilerde yakın zamanda ve istikrarlı bir şekilde olağanüstü yetenek ve olgunluk sergilediği FIA takdirince kabul edilen bir pilota, 17 yaşında Süper Lisans verilebilir."

Söz konusu kuralın geçmişi Max Verstappen’in spor tarihindeki erken gelişine dayanıyor. Verstappen, 2015 Avustralya GP'sinde Toro Rosso ile ilk piste çıktığında henüz 17 yıl 166 günle F1 tarihinin en genç pilotu olmuştu.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, and Max Verstappen, Toro Rosso

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen’in spora bu sıra dışı erken gelişinin ardından FIA, 2016’da Süper Lisans yaş sınırını 18’e yükseltmiş ve en az iki yıl tek koltuklu serilerde deneyimle 40 lisans puanı toplama şartı getirmişti.

Ancak 2024’te getirilen esneklik maddesiyle Kimi Antonelli (2024) ve Arvid Lindblad (2025) 17 yaşında Süper Lisans alma hakkı kazansalar da ilk Grand Prix'lerine 18 yaşını geçtikten sonra çıkabildiler.

Lance Stroll ise 2017'deki ilk yarışına 18 yıl 148 günlükken çıkarak Verstappen'in ardından spordaki en genç ikinci pilot konumunda.

Çaylak sezonunda şampiyonluk ve tarihsel başarılar

Antonelli’nin rekorunun 17 veya 18 yaşındaki bir pilot tarafından kırılabilmesi için o pilotun F1’deki ilk ya da en geç ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.

F1 tarihinde ilk yılında şampiyon olan tek isim, organizasyonun ilk sezonu olan 1950'de zafere ulaşan Giuseppe Farina'ydı.

İkinci sezonunda şampiyonluğa ulaşan pilotlarsa sadece dört isimle sınırlı:

Juan Manuel Fangio (1951)

Jacques Villeneuve (1997)

Lewis Hamilton (2008)

Kimi Antonelli (2026)

Bu dört isimden Fangio 1950'de üç puanla, Villeneuve 1996'da son yarışında ve Hamilton 2007'de sadece bir puanla çaylak sezonlarında da şampiyonluğu kıl payı kaçırmışlardı.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Rekorun kırılması için gereken şartlar

Tarihsel örnekler 20 yaşın altında bir şampiyon çıkmasının imkânsız olmadığını gösterse de aslında bunun gerçekleşmesi son derece özel şartlara bağlı.

Her şeyden önce genç bir pilotun F1'e adım atar atmaz zafer kazanabilecek bir araca sahip olması gerekiyor.

Ancak aynı zamanda unutulmamalı ki çok az isim spora direkt olarak ön sırada mücadele eden bir takımda başlama fırsatına erişiyor. Örnek genç yaşta şampiyonluğa adını yazdıran Fangio (Alfa Romeo), Villeneuve (Williams), Hamilton (McLaren) ve Antonelli (Mercedes) gibi isimler, spora doğrudan zirveye oynayan takımlarda başlama şansı bulmuşlardı.

Dolayısıyla 20 yaşından küçük bir pilotun dünya şampiyonu olması için olağanüstü şartlar gerektiği bir gerçek. Fakat bu senaryo, mevcut kurallar doğrultusunda teorik olarak tamamen mümkün görünüyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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