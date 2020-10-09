Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

Perşembe günü bir takım çalışanında COVID-19 tespit edilmesinin ardından tüm Mercedes çalışanlarına Nürburgring’de yeniden test yapıldı.

Sonuçlar cuma sabahı ortaya çıktı ve bir çalışanda daha virüs tespit edildi ve bir çalışanın testi belirsiz çıktı. Bu çalışan için yeniden test değerlendirmesi yapılıyor.

Virüsün yayılma şansını en aza indirmek için uygulanan FIA protokollerinin bir parçası olarak Mercedes, virüsten etkilenenlerle yakın şekilde çalışan takım üyelerini belirledi.

Bu, test sonucu negatif çıkan dört takım üyesinin Nürburgring’deki ekipten çıkarıldığı ve hafta sonunda yer almayacağı anlamına geliyor.

Mercedes, takımdaki rolleri doldurmak ve düzenli çalışanları kaybetmenin etkisini en aza indirmek için altı yedek personel gönderdi.