Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş

Öncelikle pahalı olmasına rağmen Haas gibi ekonomik açıdan çok büyük olmayan bir takımın pilotlarına direksiyon hediye etme kararını nasıl aldığı sorulduğunda Steiner: "Onlara dediğiniz gibi ucuz olmayan bir hediye vermek istedim. Bildiğiniz üzere birçok hediye alıyorlar ve onlara ne olacağını biliyoruz, garajlarında bir yere koyuyorlar ve orada bırakıyorlar."

"5 yıl sonra garajı temizlediklerinde ise onları çöpe atıyorlar, genelde saçma hediyelerde olduğu gibi. O yüzden bir direksiyon aldıklarında buna saygı göstereceklerini biliyordum çünkü elde etmesi çok zor. "

"Elimizde birkaç tane vardı ve son dakikada hazır edebildik. Ve Kevin’le hangi yarıştı hatırlamıyorum ama biraz garipti... Hangi yarıştı bilmiyorum."

"Galiba Bahreyn’di, evet Bahreyn’deki ilk yarıştı, biraz sohbet ediyorduk ve bana ‘Guenther sadece bir şey istiyorum, biliyor musun?’ - ‘Ne?’ - ‘Bir direksiyon.’ dedi. Ve ben de ona hediye olarak bir tane hazır ettiğimi biliyordum çünkü bana daha önce sormuştu, hep istediğini söylemişti."

"Ona elimde hiç olmadığını söyledim. Sonra ona bir arka kanat isteyip istemediğini sordum. O da ‘Düğünüm için bir tane almıştım.’ dedi, o yüzden ona 2. bir arka kanat veremezdim. Ama hazır edilmiş bir tane direksiyonumuz vardı. "

"Sürücülerle vedalaşmamızı normal şekilde yapabilseydik ona vermek için saçma bir şeyler hazırlardım, sonra Romain’e direksiyon verip Kevin’e arka kanat parçası ya da başka bir şey vermek istiyordum."

Magnussen'e Guenther'in sözleri aktarılarak neden bu hediyeyi bu kadar istediği ve direksiyonun kendisi için neden bu kadar önemli olduğu soruldu. Magnussen ise: "Çünkü araçtan bir parça seçecek olsaydım motor haricinde direksiyonu seçerdim." dedi.

Biraz daha detaylandırması istendiğinde ise: "En çok baktığınız ve kullandığınız parça. Tabii ki pedallarla da çalışıyorsunuz ama onları görmüyorsunuz. "

"O yüzden elinize her direksiyon aldığınızda aracın içinde olma duygusuna geri dönebileceğinizi düşünüyorum. Sahip olması çok güzel bir hediye." dedi.

Son olarak evinde hediyesi için temelli bir yer oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise: "Tabii ki, eşimin bu konuda diyecek hiçbir, hiçbir şeyi olamaz!" dedi gülerek Danimarkalı pilot.