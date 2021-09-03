Bir F1 hayranı, Hamilton'a desteğini göstermek için uçak kiraladı

Zandavoort’ta “yuhalanmayı bekleyen” Hamilton’a bir hayranı desteğini göstermek için 1600 Euro’ya uçak kiraladı ve üzerine bir mesaj yazdırdı.

Lewis Hamilton, rakibi Max Verstappen’in ülkesinde düzelenen Hollanda Grand Prix’sinde pek sıcak karşılanmayı beklemiyordu ancak bir hayranı, 7 kez dünya şampiyonuna hiç beklenmedik bir yerden destek mesajı gönderdi.

Hamilton’ın Silverstone’da Max Verstappen’le yaşadığı temas ardından 7 kez dünya şampiyonu hem Macaristan ve Spa’da meşhur “Orange Army” tarafından yuhalanmıştı ve Hamilton, Hollanda’da bunun devam edeceğini düşünüyordu.

Hollandalı taraftarlar coşkuyla Max Verstappen’i alkışlarken Zandavoort pistinin üzerinde bir uçak uçtu ve ardında şu yazı asılıydı: “7 kez dünya şampiyonu… Sadece harika #TeamLH”

Bu uçağı kiralayan taraftarın ismi Neil Steele’ydi ve bunun için 1600 Euro ödediği öğrenildi.