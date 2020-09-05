Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP3:
00 Saat
:
56 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

paylaşım
yorumlar
Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
Ekleyen:

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, pist üstünde aldıkları sonuçlardan memnun olmasa da takım içerisinde yaptıkları değişikliklerin uzun süreli olacağını ve sonunda işe yarayacağını, Formula 1 takım patronu Mattia Binotto'ya ve ekibine güvendiklerini söyledi.

Ferrari, uzun yıllardır Formula 1'de en kötü başlangıcını yaptı ve sezonun ilk 7 yarışının ardından 5. sırada yer alıyor.

Geçen sene motor konusunda verilen direktiflerin ardından düşüşe geçen Ferrari, bu durumu bu sene de tersine çevirebilmiş değil. Hatta tam tersi daha da kötüye gittiler.

İlk 7 yarışın ardından Ferrari sadece 61 puan kazanabildi. Bu, 2009'dan bu yana en kötü sezon başlangıcı manasına geliyor.

New York Times'e konuşan Camilleri, "Çok zor bir sezon geçirdiğimizi inkar edemem."

"Ancak Mattia Binotto ve ekibine tam olarak güvendiğimi söylemeliyim. Sonuçlar söylediklerimi kanıtlamıyor ancak bu tür şeyler zaman alır. Ne yazık ki geçmişte takım içerinde çok fazla baskı kuruldu ve insanların gitmesine izin verildi. Eskiden döner kapı atmosferi gibi bir atmosfer vardı. Buna artık son veriyorum."

"İhtiyacımız olan şey stabilite ve odaklanma. Red Bull'un şampiyon olduğu döneme, bugün Mercedes'in şampiyon olduğu döneme bakın. Yeteneğin dışında stabilite de kilit noktalardan birisi. Dürüst olmalıyız ki bizim takımımızda bu eksik." dedi.

 

Camilleri, farklı takımların üstün oldukları dönemleri vurgularken, kendi takımlarının benzer döneminden bahsetmeyi unutmadı. Ferrari, 1999'da takımlar şampiyonluğunu 16 senelik aranın ardından kazanmıştı. Sonraki 5 sene boyunca takım art arda hem pilotlar, hem de takımlar şampiyonasını kazandı.

Camilleri, "Zamanında Jean Todt, Michael Schumacher ve Ross Brawn'ın olduğu dönemde şampiyon olmamız 6 sene sürdü. Uzun yılların ardından olağanüstü, kazanan bir takım ortaya çıktı."

"Bu yüzden takım üzerindeki inanılmaz baskıya, özellikle zaman zaman acımasız olan ve kelle isteyen İtalyan medyasından gelen baskıya rağmen stabilite istiyorum. Diğer şeyler çözüm değil. Ancak bunu söylerken, mevcut takıma dışarıdan yetenek ve kaynak eklemeyi düşünmediğimizi söylemiyorum." dedi.

İlgili haberler:

Ferrari 12 senedir takımlar, 13 senedir ise pilotlar şampiyonluğunu kazanamıyor. Bu sürecin sona ermesi için Ferrari 2015'te dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'i takıma katsa da Vettel'in takıma katıldığı dönem Mercedes ve Lewis Hamilton'ın üstün olduğu senelere denk geldi. Vettel'in ve takımın yaptığı bazı hatalar, Ferrari aracının iyi olduğu dönemde de şampiyonluk mücadelesi vermelerinin önüne geçti.

Ferrari, bu sezon henüz bir yarış dahi gerçekleştirilmeden Vettel ile yollarını ayıracağını ve onun yerine Carlos Sainz'ın yarışacağını duyurmuştu. Ferrari'nin bu süreci yönetme şekli birçok kesimin eleştirisine neden olmuştu.

Camilleri, "Kolay bir karar değildi ancak sonunda çok fazla düşünmemizin ardından böyle bir karar verdik. Sebastian Ferrari'ye büyük değer kattı ancak nihai olarak uzun vadeli bir karar vermemiz gerekti." dedi.

Ferrari'de son yıllardaki teknik yapılanma, 2018'de Camilleri'nin yetkiyi devralmasının ardından gerçekleştirildi ve bu kapsamda, takımın teknik patronu olan Binotto, takım patronluğuna terfi ettirildi.

Camilleri, geçmişte Ferrari'nin kısa vadeli planlamalar yaptığını ve takım çalışanlarının ekip olarak değil, bireysel çalıştıklarını söyledi.

Camilleri, "Ben özellikle yatırım açısından, daha uzun vadeli strateji getirdim. Sermaye harcamasını iki katına çıkardım."

"İnsanların bir takım içerisinde çalışmaya başlaması her zaman biraz zaman alır. Kültürler bir gecede değişmez." dedi.

Camilleri son olarak Mercedes'in dominasyonunu 2022'de yeni kurallarla birlikte sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Camilleri, "2021 bitene kadar bu sezona kıyasla ilerlemiş olmamızı umuyorum."

"2022'de yeni kurallar gelecek. Teknik kurallar her ne zaman büyük ölçüde değişirse, diğer takımların öne çıkma fırsatı olur. Bu konuda umutluyuz."

"Gerekli yeteneklere, çalışma ahlakına ve kararlılığa sahibiz. Tekrar mücadeleye dahil olacağımızdan eminim." dedi.

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Önceki haber

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Sonraki haber

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş

"Red Bull, motor üreticisinden bağımsız olmanın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, motor üreticisinden bağımsız olmanın bedelini ödüyor"

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
F1 Formula 1 / Analiz

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

1s
2
Formula 1

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

1s
3
Formula 1

"Red Bull, motor üreticisinden bağımsız olmanın bedelini ödüyor"

3s
4
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

5
Formula 1

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Son Haberler

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
F1

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
F1

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
F1

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"
F1

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş
F1

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş

Son Videolar

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.