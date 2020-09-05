Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

Ferrari, uzun yıllardır Formula 1'de en kötü başlangıcını yaptı ve sezonun ilk 7 yarışının ardından 5. sırada yer alıyor.

Geçen sene motor konusunda verilen direktiflerin ardından düşüşe geçen Ferrari, bu durumu bu sene de tersine çevirebilmiş değil. Hatta tam tersi daha da kötüye gittiler.

İlk 7 yarışın ardından Ferrari sadece 61 puan kazanabildi. Bu, 2009'dan bu yana en kötü sezon başlangıcı manasına geliyor.

New York Times'e konuşan Camilleri, "Çok zor bir sezon geçirdiğimizi inkar edemem."

"Ancak Mattia Binotto ve ekibine tam olarak güvendiğimi söylemeliyim. Sonuçlar söylediklerimi kanıtlamıyor ancak bu tür şeyler zaman alır. Ne yazık ki geçmişte takım içerinde çok fazla baskı kuruldu ve insanların gitmesine izin verildi. Eskiden döner kapı atmosferi gibi bir atmosfer vardı. Buna artık son veriyorum."

"İhtiyacımız olan şey stabilite ve odaklanma. Red Bull'un şampiyon olduğu döneme, bugün Mercedes'in şampiyon olduğu döneme bakın. Yeteneğin dışında stabilite de kilit noktalardan birisi. Dürüst olmalıyız ki bizim takımımızda bu eksik." dedi.

Camilleri, farklı takımların üstün oldukları dönemleri vurgularken, kendi takımlarının benzer döneminden bahsetmeyi unutmadı. Ferrari, 1999'da takımlar şampiyonluğunu 16 senelik aranın ardından kazanmıştı. Sonraki 5 sene boyunca takım art arda hem pilotlar, hem de takımlar şampiyonasını kazandı.

Camilleri, "Zamanında Jean Todt, Michael Schumacher ve Ross Brawn'ın olduğu dönemde şampiyon olmamız 6 sene sürdü. Uzun yılların ardından olağanüstü, kazanan bir takım ortaya çıktı."

"Bu yüzden takım üzerindeki inanılmaz baskıya, özellikle zaman zaman acımasız olan ve kelle isteyen İtalyan medyasından gelen baskıya rağmen stabilite istiyorum. Diğer şeyler çözüm değil. Ancak bunu söylerken, mevcut takıma dışarıdan yetenek ve kaynak eklemeyi düşünmediğimizi söylemiyorum." dedi.

Ferrari 12 senedir takımlar, 13 senedir ise pilotlar şampiyonluğunu kazanamıyor. Bu sürecin sona ermesi için Ferrari 2015'te dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'i takıma katsa da Vettel'in takıma katıldığı dönem Mercedes ve Lewis Hamilton'ın üstün olduğu senelere denk geldi. Vettel'in ve takımın yaptığı bazı hatalar, Ferrari aracının iyi olduğu dönemde de şampiyonluk mücadelesi vermelerinin önüne geçti.

Ferrari, bu sezon henüz bir yarış dahi gerçekleştirilmeden Vettel ile yollarını ayıracağını ve onun yerine Carlos Sainz'ın yarışacağını duyurmuştu. Ferrari'nin bu süreci yönetme şekli birçok kesimin eleştirisine neden olmuştu.

Camilleri, "Kolay bir karar değildi ancak sonunda çok fazla düşünmemizin ardından böyle bir karar verdik. Sebastian Ferrari'ye büyük değer kattı ancak nihai olarak uzun vadeli bir karar vermemiz gerekti." dedi.

Ferrari'de son yıllardaki teknik yapılanma, 2018'de Camilleri'nin yetkiyi devralmasının ardından gerçekleştirildi ve bu kapsamda, takımın teknik patronu olan Binotto, takım patronluğuna terfi ettirildi.

Camilleri, geçmişte Ferrari'nin kısa vadeli planlamalar yaptığını ve takım çalışanlarının ekip olarak değil, bireysel çalıştıklarını söyledi.

Camilleri, "Ben özellikle yatırım açısından, daha uzun vadeli strateji getirdim. Sermaye harcamasını iki katına çıkardım."

"İnsanların bir takım içerisinde çalışmaya başlaması her zaman biraz zaman alır. Kültürler bir gecede değişmez." dedi.

Camilleri son olarak Mercedes'in dominasyonunu 2022'de yeni kurallarla birlikte sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Camilleri, "2021 bitene kadar bu sezona kıyasla ilerlemiş olmamızı umuyorum."

"2022'de yeni kurallar gelecek. Teknik kurallar her ne zaman büyük ölçüde değişirse, diğer takımların öne çıkma fırsatı olur. Bu konuda umutluyuz."

"Gerekli yeteneklere, çalışma ahlakına ve kararlılığa sahibiz. Tekrar mücadeleye dahil olacağımızdan eminim." dedi.