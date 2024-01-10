Binotto'nun zorunlu bekleme süresi sona erdi
Eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto artık istediği takıma gitmekte özgür olacak.
Maurizio Arrivabene ile yolların ayrılmasının ardından Ferrari takım patronluğu görevine yükselen Mattia Binotto, bu görevde zaman zaman iyi işlere imza atsa da, takımı şampiyonluğa taşıyamadı.
2022 sezonunda takım nispeten iyi bir yıl geçirdi fakat şampiyonluk ipini göğüsleyememelerinin ardından görevinden ayrıldı.
Binotto, görevinden Ocak ayının başında ayrıldı ve koltuğunu o dönem Alfa Romeo'nun başında yer alan Frederic Vasseur'e bıraktı.
Ardından Binotto, takımın bilgilerinin gizli kalabilmesi için bir yıl boyunca herhangi bir takımla çalışamadı.
Zorunlu bekleme sürecinin tamamlanmasıyla, artık başka projeye başlayabilecek ve söylentiler bazı teklifler aldığı yönünde.
Binotto'nun adı en çok Alpine ile anılıyor ancak Audi de dahil olmak üzere çeşitli tarafların kendisiyle ilgilendiği düşünülüyor.
Zorunlu bekleme sürecinin tamamlanmasıyla İtalyan mühendisin geleceğinin de yakında netleşmesi bekleniyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mattia Binotto
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