"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli"

Ferrari'de 2015-18 yılları arasında takım patronluğu görevini Maurizio Arrivabene yapmıştı ancak başarısız 2018 sezonunun ardından takımdan gönderildi ve yerine teknik direktör Mattia Binotto getirildi.

Ferrari, Binotto önderliğindeki ilk yılda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi ve yaptığı hatalarla sık sık eleştirildi.

Şimdilik Binotto'nun geleceğiyle ilgili herhangi bir söylenti bulunmuyor ancak Formula 1 gazetecisi Jack Plooij, Ferrari'nin Binotto yerine Alfa Romeo'nun patronluğunu yapan Vasseur'ü getirmesi gerektiğini söyledi.

"Sanırım Frederic Vasseur orada olsaydı,o zaman işler farklı olurdu. Benim favorim o, şahsen onu orada görmek istiyorum."

“Michael Schumacher, bir zamanlar bu konuda büyük bir rol oynayarak doğru insanları o takıma getirdi. Şimdi Ferrari'de doğru insanların henüz orada olmadığını düşünüyorum."

Geçen yıl Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasında yaşanan olaylardan sonra Binotto'nun takım patronluğunu yeterince iyi yapamadığı yorumları vardı.

Plooij'a göre Binotto görevinde kalmak istiyorsa, 2020'de kendisini takım patronu olarak kanıtlamak zorunda kalacak.