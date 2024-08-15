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Formula 1 Hollanda GP

Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?

Son olarak Sebastian Vettel'in ismi Audi'nin boş koltuğuyla anılırken, Mattia Binotto'nun Alman takımın başına geçecek olması bu hamleyi engelleyebilir.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, and Sebastien Vettel, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, and Sebastien Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yaz tatili, Formula 1 takımları için sezonun yoğun finalinden önce dinlenme zamanı olsa da takım patronları gelecek hamlelerini düşünmek için bolca zaman harcıyorlar.

Sauber'in mevcut durumu göz önüne alındığında, muhtemelen griddeki diğer herkesten daha fazla düşünmesi gerekiyor.

Mevcut sürücüler Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'dan ikisi de henüz puan alamadı ve son performansları göz önüne alındığında bu durumun değişmesi pek olası görünmüyor.

Çinli sürücü sıralama turlarında nadiren Q2'ye ulaşmak için zorlayabilirken, Bottas tüm deneyimine rağmen hiçbir "grand prix"de ilk onda yer alamıyor.

Sauber F1 programını devralan ve 2026'da resmi olarak F1’e girecek olan Audi'de perde arkasında cesur değişiklikler yapıldı.

Jonathan Wheatley Red Bull'dan takım müdürü olarak göreve getirilirken, Mattia Binotto da Andreas Seidl'ın yerine Audi'nin F1 projesinin başına geçecek.

Auto Motor und Sport'un haberine göre Binotto'nun takıma katılması, gelecek sezon ikinci koltuğu doldurmak isteyen bir sürücü için kötü haber anlamına gelebilir.

Red Bull baş danışmanı Helmut Marko, oe24'e verdiği bir röportajda Sebastian Vettel'in Formula 1'e dönmeye çok istekli olacağını öne sürdü.

Marko, Alman takımının halihazırda Alman bir pilot olan Nico Hulkenberg ile anlaştığı ve tamamen Almanlardan oluşan bir kadro isteyebilecekleri göz önüne alındığında, Vettel için Audi'yi bir seçenek olarak özellikle zikretti.

Ancak Binotto'nun Audi'nin başına getirilmesi Vettel'in şansını azaltacak gibi görünüyor.

İtalyan takım patronunun Ferrari'de dört kez dünya şampiyonu olan Vettel'den sorumluyken yaptığı yorumlar, aralarındaki ilişkinin pek de iyi olmadığını gösteriyordu.

AMuS'un haberinde Marko'nun Vettel'in Red Bull ile F1'e dönme ihtimalini dışladığından bahsediliyor.

Bununla birlikte, Binotto'nun Audi'ye katılmasının Vettel'in padoğa dönme umutlarını azaltan “belirleyici” bir faktör olduğu da söyleniyor.

Binotto, Vettel'in Ferrari'den ayrılmasında önemli bir rol oynamıştı. 4 kez dünya şampiyonu pilotun yerini 2020'de Carlos Sainz almış ve Vettel, Formula 1 kariyerini Aston Martin’de sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haberde, bu nedenle Vettel'in şu anda Audi için yarışmasının “gerçekçi olmadığı” ve tekrar Binotto altında çalışmasının “olası olmadığı” söyleniyor.

Binotto, Vettel'in Ferrari'deki döneminin bir "başarısızlık" olduğunu kabul ediyor

Vettel'in F1'deki görevinin sona ermesinin ardından Formula 1 aracılığıyla yapılan bir röportajda Binotto, Vettel'in "başka bir dünya şampiyonluğu kazanamadığı için takımla başarısız olduğunu" belirttiği yorumuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Bence bir yerde haklı çünkü Ferrari'ye katıldığında hırslıydı, hedefi Ferrari ile şampiyonluk kazanmaktı ve bence kendisiyle birlikte bizim de hayalimiz ve hedefimiz buydu.”

“Bu onun için bir başarısızlık oldu ama takım olarak hepimiz için bir başarısızlık oldu.”

“Çok yaklaşmıştı ve en çok 2017 ve 2018'de yaklaşmıştı, yani bunun için birkaç fırsatımız vardı.”

“Bunu başaramadık ve bence nihai hedefiniz bunu yapmak olduğunda ve bunu başaramadığınızda, bu bir başarısızlıktır.”

Vettel, Formula 1'in en çalışkan pilotlarından biri olarak gösteriliyor ve bu özveri, fırsat doğması halinde onu spora geri dönmeye hazırlayacaktır.

Ancak Bottas, alternatif eksikliği göz önüne alındığında Hulkenberg'in yanında Audi'ye imza atmak için favori gibi görünüyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 hayranlarının büyük bir kısmı Vettel'in bir gün spora geri döndüğünü görmek istiyor ancak gelecek yıl ya da sonrasında Audi ile bir fırsatın ortaya çıkması pek olası görünmüyor.

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