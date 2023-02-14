Önceki / Aston Martin AMR23'ün dikkat çekici detayları Sonraki / Ferrari, 2023 Formula 1 aracı SF-23'ü tanıttı!
Formula 1 / Aston Martin lansmanı Haberler

Binotto'nun Audi'ye katılacağı iddiaları artıyor

Ferrari'nin eski patronu Mattia Binotto'nun Audi'ye katılacağı konuşuluyor.

Ekleyen:
, Editör
Binotto'nun Audi'ye katılacağı iddiaları artıyor
Haberi dinle

Mattia Binotto, Ferrari'de geçirdiği dönemde hemen hemen her departmanında görev aldı ve büyük bir deneyim kazandı.

Binotto, önce teknik departmanın başına, sonra da takım patronluğuna geçti. Fakat 2022 sezonunun ardından takımdan ayrıldı.

Adı bir ara Mercedes ile anılmıştı ancak hem Toto Wolff hem de Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes ya da Red Bull için kapıyı kapattılar.

Fakat Binotto'nun adının anıldığı önemli bir takım var; Audi. Son dönemde Binotto'nun Aston Martin'e geçeceği konuşuluyordu.

İtalyan gazeteci Leo Turrini, Binotto'nun Audi'nin yeni Formula 1 patronu  olabileceğini iddia eti.

Turrini Pit Talk podcast'ine şunları söyledi: "Binotto'nun zorunlu bekleme süresinin ardından Formula 1'de yer alacağını düşünüyorum."

"Yakın zamanda gridde yer alacak takıma liderlik etmesi için Audi'den teklif aldığına kesinlikle eminim." 

Eğer durum böyleyse, Andreas Seidl ve Alessandro Alunni Bravi ile nasıl bir dinamiğe sahip olacağı merak konusu.

İtalyan kaynaklar, Binotto'nun en az 6 ila 12 başka bir takımda yer alamayacağını öne sürüyorlar.

paylaşım
yorumlar

Aston Martin AMR23'ün dikkat çekici detayları

Ferrari, 2023 Formula 1 aracı SF-23'ü tanıttı!
Daha fazlası
Ezel Tan
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Formula 1

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Formula 1
Mercedes launch

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler" Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.