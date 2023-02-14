Binotto'nun Audi'ye katılacağı iddiaları artıyor

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Mattia Binotto, Ferrari'de geçirdiği dönemde hemen hemen her departmanında görev aldı ve büyük bir deneyim kazandı.

Binotto, önce teknik departmanın başına, sonra da takım patronluğuna geçti. Fakat 2022 sezonunun ardından takımdan ayrıldı.

Adı bir ara Mercedes ile anılmıştı ancak hem Toto Wolff hem de Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes ya da Red Bull için kapıyı kapattılar.

Fakat Binotto'nun adının anıldığı önemli bir takım var; Audi. Son dönemde Binotto'nun Aston Martin'e geçeceği konuşuluyordu.

İtalyan gazeteci Leo Turrini, Binotto'nun Audi'nin yeni Formula 1 patronu olabileceğini iddia eti.

Turrini Pit Talk podcast'ine şunları söyledi: "Binotto'nun zorunlu bekleme süresinin ardından Formula 1'de yer alacağını düşünüyorum."

"Yakın zamanda gridde yer alacak takıma liderlik etmesi için Audi'den teklif aldığına kesinlikle eminim."

Eğer durum böyleyse, Andreas Seidl ve Alessandro Alunni Bravi ile nasıl bir dinamiğe sahip olacağı merak konusu.

İtalyan kaynaklar, Binotto'nun en az 6 ila 12 başka bir takımda yer alamayacağını öne sürüyorlar.