Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Binotto:"Mercedes ADUO ile akıllıca bir avantaj elde etti"

Audi F1 takım patronu Mattia Binotto, ADUO sistemi hakkında konuşarak Mercedes’in bu avantajı 'akıllıca' elde etmiş olabileceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Mattia Binotto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Formula 1 bu hafta sonu Avusturya Grand Prix’si için Red Bull Ring'e gelirken, ADUO üzerinden verilen haklar padok gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor.

Monako'da takımlara iletilen ADUO dağıtımları, Red Bull tarafından itirazla karşılanmış ve hesaplamaların yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti. Tartışmalar, Red Bull'un içten yanmalı motor performansında referans nokta olarak gösterilmesiyle daha da büyüdü.

Bu süreçte hem Audi hem Ferrari'nin ADUO kapsamında izin verilen güncellemelerle güç ünitesine yeni geliştirmeler eklediği biliniyor. Ancak FIA'nın konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, belirsizliği artırmış durumda.

Mattia Binotto, La Stampa'ya yaptığı açıklamada ADUO sistemi ve Mercedes'in durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı: "Red Bull'un iyi bir motora sahip olduğunu herkes biliyordu, ancak Mercedes'in motoru da ondan düşük değil. Belki şu ana kadar dayanıklılık ya da başka sebeplerle tüm gücünü kullanmadı."

"Sonuçta bu sayede akıllıca bir ADUO avantajı elde etmeyi başardı."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Avusturya GP 3. antrenman: Russell son turlardaki performansıyla zirvede, Antonelli 2., Hamilton 3. sırada

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Canlı dereceler: Avusturya GP sıralama turları

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP sıralama turları

Alonso: "Sanırım rakip takımların 'para basma makinesi' var!"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Alonso: "Sanırım rakip takımların 'para basma makinesi' var!"

MotoGP Hollanda GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 15. sırada

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 15. sırada

Son Haberler

Canlı dereceler: Avusturya GP sıralama turları

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP sıralama turları

MotoGP Hollanda GP sprint: Soluksuz mücadelenin kazananı Fernandez oldu, Toprak 17. sırada

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP sprint: Soluksuz mücadelenin kazananı Fernandez oldu, Toprak 17. sırada

Steiner: "Leclerc, Russell’a kıyasla daha fazla şey kanıtlamalı"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Steiner: "Leclerc, Russell’a kıyasla daha fazla şey kanıtlamalı"

Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle