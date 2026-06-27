Binotto:"Mercedes ADUO ile akıllıca bir avantaj elde etti"

Formula 1 bu hafta sonu Avusturya Grand Prix’si için Red Bull Ring'e gelirken, ADUO üzerinden verilen haklar padok gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor.

Monako'da takımlara iletilen ADUO dağıtımları, Red Bull tarafından itirazla karşılanmış ve hesaplamaların yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti. Tartışmalar, Red Bull'un içten yanmalı motor performansında referans nokta olarak gösterilmesiyle daha da büyüdü.

Bu süreçte hem Audi hem Ferrari'nin ADUO kapsamında izin verilen güncellemelerle güç ünitesine yeni geliştirmeler eklediği biliniyor. Ancak FIA'nın konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, belirsizliği artırmış durumda.

Mattia Binotto, La Stampa'ya yaptığı açıklamada ADUO sistemi ve Mercedes'in durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı: "Red Bull'un iyi bir motora sahip olduğunu herkes biliyordu, ancak Mercedes'in motoru da ondan düşük değil. Belki şu ana kadar dayanıklılık ya da başka sebeplerle tüm gücünü kullanmadı."

"Sonuçta bu sayede akıllıca bir ADUO avantajı elde etmeyi başardı."