Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Binotto'dan Sainz ve Piastri iddialarına yanıt: "Mevcut kadromuzdan memnunuz"

Audi F1 takım patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz ve Oscar Piastri'yi takımla ilişkilendiren söylentileri reddetti.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Carlos Sainz, Ferrari'nin yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından kendisine yeni bir koltuk aradığı 2024 yılında Audi ile ciddi görüşmeler gerçekleştirmişti. İspanyol pilot, nihayetinde 2025 sezonunda Williams'a katıldı ve Grove merkezli ekiple ilk sezonunda iki podyum elde etti. Ancak Williams'ın performansı 2026'da geriledi.

Williams'ın 2026 aracını etkileyen ciddi sorunlarla mücadele etmesi nedeniyle Sainz'ın geleceği hakkındaki söylentiler de arttı. Hatta İspanyol pilotun Audi'ye geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorgulanmaya başladı.

Daha yakın dönemde ise McLaren pilotu Piastri de Audi'nin gelecekteki hedeflerinden biri olarak gösterildi. Avustralyalı pilotun Woking merkezli ekipten ayrılmaya karar vermesi veya yerine dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in getirilmesi halinde Audi'nin Piastri için devreye girebileceği öne sürüldü.

Ancak tüm bu söylentilere rağmen Mattia Binotto, Hülkenberg ve Bortoleto'dan oluşan mevcut pilot kadrosundan tamamen memnun olduğunu vurguladı.

Sainz ve Piastri'nin Audi ile bağlantısının sorulması üzerine Binotto, RacingNews365'e şunları söyledi: "Öncelikle olan biteni kendim okumuyorum, dolayısıyla bunları sizden duyuyorum."

"Carlos kesinlikle çok iyi tanıdığım bir isim ve onu Audi ile ilişkilendirmek bir bakıma doğal. Ancak mevcut kadromuzdan çok memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Gabriel ve Nico hakkında konuşulduğunda genellikle duyduğum şey, bir tarafta deneyim, diğer tarafta ise genç bir pilot olması nedeniyle iyi bir kombinasyon oluşturdukları yönünde.
Ben ise onlara farklı bakıyorum. İkisi de çok hızlı pilotlar ve bundan dolayı mutluyum. Dolayısıyla iyi bir kadromuz var."

"Diğer pilotların takımımızla ilişkilendirilmesi de beni yalnızca mutlu eder çünkü bu, projemizin güvenilirliğinin giderek arttığını gösteriyor."

"Dışarıdan bakıldığında bir gün rekabetçi hale gelebileceğimize dair algının artık sadece bir söylenti olmadığını, bunun bir gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor."

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Tombazis: "Araçları 80 kg daha hafifletmek istiyoruz"
Sonraki haber F2 yıldızı Camara, 2027 Haas F1 söylentileri hakkında: "Bunları duymak güzel"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Steiner: "Bottas, Cadillac'ta motivasyon sorunu yaşıyor"

Formula 1
Formula 1
Steiner: "Bottas, Cadillac'ta motivasyon sorunu yaşıyor"

20 F1 pilotunun imzaladığı kask, rekor bağış topladı

Formula 1
Formula 1
20 F1 pilotunun imzaladığı kask, rekor bağış topladı

F2 yıldızı Camara, 2027 Haas F1 söylentileri hakkında: "Bunları duymak güzel"

Formula 1
Formula 1
F2 yıldızı Camara, 2027 Haas F1 söylentileri hakkında: "Bunları duymak güzel"
Daha fazlası
Audi

McNish: "Sıralama turlarında beklediğimden daha iyiyiz"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
McNish: "Sıralama turlarında beklediğimden daha iyiyiz"

Audi: “Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek”

Formula 1
Formula 1
Audi: “Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek”

Bortoleto: "Mevcut araçlara yönelik şikayetleri artık geride bırakmalıyız"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Bortoleto: "Mevcut araçlara yönelik şikayetleri artık geride bırakmalıyız"

Son Haberler

Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Formula 1
F1 Formula 1
Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"

Formula 1
F1 Formula 1
Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle