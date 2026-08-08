Binotto'dan Sainz ve Piastri iddialarına yanıt: "Mevcut kadromuzdan memnunuz"

Carlos Sainz, Ferrari'nin yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından kendisine yeni bir koltuk aradığı 2024 yılında Audi ile ciddi görüşmeler gerçekleştirmişti. İspanyol pilot, nihayetinde 2025 sezonunda Williams'a katıldı ve Grove merkezli ekiple ilk sezonunda iki podyum elde etti. Ancak Williams'ın performansı 2026'da geriledi.

Williams'ın 2026 aracını etkileyen ciddi sorunlarla mücadele etmesi nedeniyle Sainz'ın geleceği hakkındaki söylentiler de arttı. Hatta İspanyol pilotun Audi'ye geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorgulanmaya başladı.

Daha yakın dönemde ise McLaren pilotu Piastri de Audi'nin gelecekteki hedeflerinden biri olarak gösterildi. Avustralyalı pilotun Woking merkezli ekipten ayrılmaya karar vermesi veya yerine dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in getirilmesi halinde Audi'nin Piastri için devreye girebileceği öne sürüldü.

Ancak tüm bu söylentilere rağmen Mattia Binotto, Hülkenberg ve Bortoleto'dan oluşan mevcut pilot kadrosundan tamamen memnun olduğunu vurguladı.

Sainz ve Piastri'nin Audi ile bağlantısının sorulması üzerine Binotto, RacingNews365'e şunları söyledi: "Öncelikle olan biteni kendim okumuyorum, dolayısıyla bunları sizden duyuyorum."

"Carlos kesinlikle çok iyi tanıdığım bir isim ve onu Audi ile ilişkilendirmek bir bakıma doğal. Ancak mevcut kadromuzdan çok memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Gabriel ve Nico hakkında konuşulduğunda genellikle duyduğum şey, bir tarafta deneyim, diğer tarafta ise genç bir pilot olması nedeniyle iyi bir kombinasyon oluşturdukları yönünde.

Ben ise onlara farklı bakıyorum. İkisi de çok hızlı pilotlar ve bundan dolayı mutluyum. Dolayısıyla iyi bir kadromuz var."

"Diğer pilotların takımımızla ilişkilendirilmesi de beni yalnızca mutlu eder çünkü bu, projemizin güvenilirliğinin giderek arttığını gösteriyor."

"Dışarıdan bakıldığında bir gün rekabetçi hale gelebileceğimize dair algının artık sadece bir söylenti olmadığını, bunun bir gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor."

Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images