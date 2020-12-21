Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

2014 ile 2018 yılları arasında Ferrari'nin tasarım şefi olan Simone Resta, kısa süreliğine Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından Ferrari'ye dönmüştü.

Takımla geçirdiği kısa sürenin ardından Resta'nın gelecek yıl Haas ile çalışacağı açıklandı.

Genel olarak Ferrari'nin, bütçe sınırından ötürü Resta'yı Haas'a gönderdiği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun katılımıyla özel bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda sorulan sorulardan bir tanesi de Resta'yla ilgili karar oldu.

Binotto şöyle dedi: "Müşteri ekiplerimizle daha fazla sinerji yaratmak istiyoruz."

"Simone Resta, önemli bir rol oynayabileceği Haas'a gitti ve bunu yapan tek kişi o olmayacak."

"Rakip takımlardan biri yerine bir ortağımıza gönderilmesi daha iyi."

"Yeni bütçe sınırı ile organik şekilde azalmamız gerekiyor."

"Bu, bütçe sınırının gerektirdiği şekilde personel sayımızı azaltmamıza izin verecek. Haas bizim müşteri takımımız, ama bize bağlı bir takım olarak kalacaklar."

"Son yıllarda olduğu gibi motor ve vites kutusu sağlayacağız. Ama yönetmelikler tarafından izin verilenin ötesinde bilgi paylaşmayacağız.”

Gelecek yıl Ferrari'nin genç sürücüsü Mick Schumacher Haas ile yarışacak.